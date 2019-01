Maduro recibió tres respaldos claves: militares, China y Rusia

LEA TAMBIÉN

¿Dónde está Juan Guaidó?, se preguntan en Venezuela. Su paradero se desconoce luego de que fuera proclamado Presidente interino de Venezuela, el miércoles 23 de enero del 2019, ante una multitud que marchaba en contra del gobierno de Nicolás Maduro, a quien califican como “usurpador” del cargo.

Dos allegados al que es Presidente de la Asamblea Nacional confirmaron a la agencia EFE que se encuentra “a buen recaudo”, pero que mantendrán en reserva su ubicación, al menos hasta saber cuál sería la actuación de la Justicia, que está en manos del chavismo.



Guaidó recibió el respaldo de la mayor parte del mundo, sobre todo de América y varios países de Europa. Sin embargo, Maduro recibió algunos respaldos, tanto internos como externos, que serán fundamentales para continuar ocupando el Palacio de Miraflores: los militares, Rusia y China.

Decenas de venezolanos se manifestaron ayer en Madrid a favor de Juan Guaidó, quien se proclamó presidente. Foto: EFE

De hecho, fue el Mandatario ruso quien lo llamó personalmente para expresarle su respaldo. “El Presidente ruso expresó su respaldo al Gobierno legítimo de Venezuela en el marco del agravamiento de la crisis política provocada desde el exterior”, informó el Kremlin en un comunicado.



Moscú levantó sospechas sobre la reacción casi inmediata de la comunidad internacional que respaldó a Guaidó. “Hemos sido testigos cómo, una vez más, en una plaza se elige, saltándose la Constitución, a otro jefe de Estado. Por cierto, este cuasi golpe de Estado fue apoyado por los líderes de varios países. Muy rápido. Como si estuvieran siguiendo una orden”, escribió el primer ministro ruso, Dimitri Medvédev, en su cuenta de Twitter.



En ese sentido, el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores calificó como una “injerencia extranjera” que es “destructora (...) inaceptable. Es una vía directa hacia la anarquía y el baño de sangre”.



Pekín, por su parte, censuró la “intrusión en asuntos internos” por parte de Estados Unidos. “China apoya los esfuerzos del Gobierno de Venezuela para mantener su soberanía, independencia y estabilidad”, afirmó en la rueda de prensa diaria la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Hua Chunying. “El 10 de enero, China y muchos otros países y organizaciones internacionales enviaron representantes a la ceremonia de toma de posesión del presidente Maduro”.



La Organización de Estados Americanos (OEA) mostró su división y no hubo consenso para reconocer a Guaidó como presidente.



En una reunión extraordinaria del Consejo Permanente para analizar la crisis en Venezuela, un grupo de 16 países, entre ellos Argentina, Canadá, Brasil, Estados Unidos, se pronunciaron en un comunicado a favor de Guaidó.



“Hacemos un llamado vehemente para que se respete el fuero de la Asamblea Nacional así como los derechos de todos sus integrantes a ejercer, sin limitaciones, las atribuciones que les fueron encomendadas”, dijeron los firmantes



“Ahora llegó la hora de que la OEA como institución haga lo mismo”, dijo Mike Pompeo, secretario de Estado estadounidense, y añadió que “el tiempo de debatir se acabó”.



El representante mexicano, Jorge Lomónaco, pidió que la OEA aclare “ el estatus jurídico derivado de la designación del presidente interino nombrado por la Asamblea Nacional de Venezuela y las muestras de reconocimiento y apoyo internacionales que ha recibido .



La representante de Venezuela en la OEA, Asbina Ixchel Marin, rechazó la declaración, destacando que no tiene el consenso de todos los Estados de la organización americana.



“El comunicado que se leyó aquí no es una declaración de la OEA, es un simple panfleto. No se puede engañar a la opinión pública. Es una operación de propaganda que intenta justificar el golpe de Estado”, afirmó.



Washington pidió que el Consejo de Seguridad de la ONU se reúna mañana (26 de enero) para tratar esta crisis. Mientras, el Papa no se pronunció en Panamá, en donde se encuentra por la Jornada Mundial de la Juventud. Lo hizo su portavoz en el Vaticano, Alessandro Gisotti: apoya “todos los esfuerzos para ahorrar sufrimientos a los venezolanos”.