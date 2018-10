Nicolás Maduro responde a protestas laborales con pago semanal de sueldos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció hoy (4 de octubre del 2018) que los trabajadores públicos comenzarán a cobrar semanalmente sus salarios, como una medida para hacer frente a la crisis económica que tiene en las calles desde hace 102 días a miles de trabajadores exigiendo mejoras.

"A partir de mañana viernes se hará el pago de la primera semana de octubre, los trabajadores públicos con salario reconvertido superado y mejorado (...) así lo anuncio, sistema semanal, esto es a petición del público", dijo Maduro durante una alocución televisada sin hacer referencia directa a las protestas gremiales.



El mandatario explicó que su Gobierno probará este sistema "por lo menos hasta el mes de noviembre" para que los USD 29 dólares en que se ubica el salario mínimo legal "les rinda mucho más" a los millones de empleados que devengan este monto en un escenario de hiperinflación.



El líder chavista indicó que esta decisión la tomó en el marco del programa de recuperación económica que puso en marcha en agosto pasado para intentar sacar al país caribeño de la crisis y que incluye devaluación de la moneda en 95,8 %, aumento de tarifas e impuestos y control de precios.



Aseguró también que tras haber subido en 3 500 % el sueldo base el mes pasado, este es ahora "superior" a lo que existía antes y muestra, según dijo, el lado positivo de su plan anticrisis, pese a que este paquete de ajustes ha sido ampliamente cuestionado por dirigentes sindicales, expertos económicos y líderes opositores.



Miles de trabajadores de casi todas las instituciones del Estado llevan casi cuatro meses protestando en todos los estados del país para reclamar incrementos salariales que les permitan hacer frente a la inflación que, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, cerrará el año en 1 000 000 %.



Algunos dirigentes sindicales habían pedido también que el Gobierno pagase el sueldo semanalmente y no cada 15 días como venía ocurriendo hasta ahora, por lo que el mandatario comentó hoy que su nueva decisión respondía a la "petición del público".



Sin embargo, son múltiples las reclamaciones de los trabajadores que este jueves se reunieron en asambleas para tomar decisiones y "arreciar la lucha" en el marco del conflicto laboral de más duración que se haya registrado en Venezuela.



"Desde hoy se declara un paro de los trabajadores de la UPEL -Universidad Pedagógica Experimental Libertador- hasta que no nos paguen la quincena como debe de ser", dijo a periodistas el presidente del sindicato de trabajadores de esta institución, Israel Herrera.



Según el dirigente, el salario mínimo es la norma para la mayoría de los más de 14 000 trabajadores de esta universidad, que tiene ocho sedes repartidas en varias ciudades del país.



"Te pretenden pagar 1 800 (bolívares, USD 29 según la tasa oficial) y la canasta básica ya va por 20 000 (USD 322), entonces vamos a ser sinceros y a respetar las leyes que están ahí establecidas", añadió en referencia a los contratos colectivos firmados por los trabajadores con el Estado.



Dichos contratos establecen tablas salariales que comienzan en 4,5 sueldos mínimos (8 100 bolívares o USD 131).



Herrera explicó que los trabajadores, además, no han percibido los ingresos correspondientes a la última quincena de septiembre, y que la primera fue cancelada en dos cuotas entre el 7 y el 18 del mes pasado.



"Desde el 18 de septiembre en la UPEL lo que se ha cobrado son 900 bolívares (USD 15 ) Cómo mantienes tu a la familia?", se cuestionó.



También dijo tener conocimiento de que cerca del 40 % de los trabajadores administrativos han salido del país o planean hacerlo para huir de la crisis, y que en otras universidades se declararán paros en demanda de mejores salarios y presupuestos.



Dirigentes sindicales de los empleados sanitarios y del gremio docente tienen previsto consignar mañana ante la Inspectoría Nacional de Trabajo un documento "para que las autoridades no desconozca y violen lo establecido y conquistado por las largas luchas de los trabajadores venezolanos", indicaron.