Maduro habla de las protestas en Ecuador y Chile y hace referencia al Foro de Sao Paulo: ‘Vamos mejor de lo que pensábamos’

El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, habló el domingo 20 de octubre del 2019 sobre "las metas" y "estrategia" que han ideado los partidos políticos progresistas en el Foro de Sao Paulo y a la par se refirió a las protestas que han sacudido en días recientes a Ecuador, Chile y a otros países de América Latina.

"Todas las metas que nos hemos propuesto en el Foro de Sao Paulo las estamos cumpliendo una por una. Es la unión de los movimientos sociales progresistas, revolucionarios, nacional populares de toda América Latina y el Caribe, y más allá del mundo.



El Foro de Sao Paulo ha salido revitalizado, reimpulsado y así debemos seguir, articulando los partidos políticos progresistas, revolucionarios de izquierda avanzados de toda América Latina, del Caribe y del mundo con los movimientos sociales, esa fue la estrategia que trazamos y vamos bien. Vamos mejor de lo que pensábamos, mucho mejor de lo que pensábamos y todavía lo que falta.



No puedo decir más, son secretos de 'súper bigote', no puedo decir más, secretos de 'súper bigote', porque ustedes saben que ahora me echaron la culpa de todo a mí y a Venezuela. Que salieron los estudiantes, los trabajadores, los campesinos en Colombia a protestas masivamente, culpa de Maduro y de Venezuela.



Que se alzó el pueblo de Ecuador contra el Fondo Monetario Internacional (FMI), dice el estúpido de Lenín Moreno, que fue que yo he enviado cientos de hombres allá, es una ofensa al movimiento indígena, es una ofensa al pueblo de Ecuador, del estúpido de Lenín Moreno", dijo el gobernante chavista al referirse a las violentas protestas en territorio ecuatoriano que se iniciaron desde el jueves 3 hasta el domingo 13 de octubre.



Con estas declaraciones, Maduro -en el poder desde 2013- busca minimizar la denuncia de Moreno, que lo acusó de estar, junto al expresidente ecuatoriano Rafael Correa, detrás de las protestas en ese país.



Anteriormente, el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, hizo lo propio al señalar ante la Organización de Estados Americanos (OEA) los presuntos "intentos desestabilizadores en varios países, promovidos por el dictador Maduro".



"Ahora el pueblo de Chile se revela y se levanta, y también la derecha chilena dice que es culpa de Maduro", mencionó el mandatario venezolano.



El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela en el exilio advirtió que el denominado Foro de Sao Paulo, el encuentro anual de organizaciones y movimientos de izquierda creado en 1990, "es la maquinaria que utiliza el crimen organizado para desestabilizar la democracia en el Hemisferio".



El TSJ dijo, en un comunicado emitido el 19 de octubre, que a partir de la ultima edición de este foro, que se celebró el pasado julio en Caracas (Venezuela), se han producido "situaciones fácticas en las Repúblicas del Perú, Ecuador, Colombia y ahora Chile" que han alterado la tranquilidad de dichos países.



Lo anterior ha generado "hechos vandálicos con propósitos inconfesables más allá de las protestas cívicas que son permitidas en democracia, poniendo en riesgo la estabilidad democrática, la gobernanza, la seguridad, la propiedad y la tranquilidad", señaló el Supremo en el exilio.



Los actos vandálicos motivaron el sábado 19 de octubre a que el presidente de Chile, Sebastián Piñera, emitiera la declaración de emergencia para confiar al Ejército el control de la situación en Santiago, a la que Gobierno sumó luego las regiones de Valparaíso (centro), Concepción (sur), las comunas de Coquimbo y La Serena, en la región de Coquimbo (norte) y la comuna de Rancagua, OHiggins (centro).



De igual forma, el Supremo condenó "enfáticamente la violencia desmedida que atenta contra la seguridad de las regiones democráticas de Latinoamérica" y expresó su solidaridad con los gobiernos de Perú, Ecuador, Colombia, Argentina y Chile, señala el Tribunal en el comunicado firmado por su presidente, Miguel Ángel Martin Tortabú.



El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, había deslindado al Gobierno venezolano de las manifestaciones y trasladado la culpa al Fondo Monetario Internacional.



El sábado, Cabello señaló que países como Colombia, Chile, Ecuador, Brasil y Honduras "a reventar" por una "sobredosis de neoliberalismo".



"Esos países van a reventar porque tienen una sobredosis de neoliberalismo, y eso no lo aguanta nadie", dijo Cabello a periodistas antes de liderar una marcha en Caracas. "Es apenas la brisita, lo que viene ahora es un huracán", agregó sobre las manifestaciones.



En paralelo a estas protestas, Venezuela atraviesa su propia crisis económica y política, desde que enero pasado la oposición y buena parte de comunidad internacional no reconocieran el nuevo mandato de 6 años de Maduro y el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, proclamara un Gobierno interino que apoyan más de 50 países, con Estados Unidos a la cabeza.