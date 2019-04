Maduro enseña músculo y vuelve a prometer prosperidad

LEA TAMBIÉN

El gobernante venezolano, Nicolás Maduro, mostró músculo este sábado 13 de abril del 2019, al congregar en Caracas a miles de simpatizantes, incluidos cientos de milicianos y miembros de la Fuerza Armada, en medio de la crisis política que atraviesa el país por las persistentes dudas sobre la legitimidad de su nuevo mandato.

Maduro presidió un acto en el Paseo los Próceres, una enorme plaza dedicada a los héroes de la emancipación de Venezuela, para conmemorar los 17 años del regreso al poder de su fallecido mentor político, el presidente Hugo Chávez (1999-2013), luego de que fuera depuesto por espacio de horas en 2002.



"El 13 de abril de 2002 es un día que nuestra generación no olvidará", dijo Maduro rodeado de militares, simpatizantes, tanques de guerra y lanzaderas de defensa antiaérea.

Integrantes de la Milicia Bolivariana participaron en la conmemoración del aniversario 17 del fallido golpe de estado contra el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y el décimo aniversario de la Milicia Bolivariana. Foto: EFE

Pero el acto de este sábado también sirvió para que la base chavista reiterara su apoyo a Maduro, en horas bajas desde que buena parte de la comunidad internacional pusiera en duda la legitimidad del mandato de 6 años que juró en enero pasado.



La oposición tampoco reconoce el nuevo mandato del líder chavista y el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, proclamó hace casi tres meses un Gobierno interino que reconocen ya más de 50 países.



"El hecho de que estemos enfrentando guerras no significa que nosotros no estemos rodilla en tierra con la revolución", dijo a Efe Reymar Jiménez, una de las más de dos millones de combatientes de la milicia venezolana, en referencia a los presuntos sabotajes contra los servicios públicos y la economía del país.



"No nos vamos a rendir tan fácil", agregó la mujer de 26 años, quien viajó casi dos horas en autobús desde Valles del Tuy, en el central estado de Miranda -cercano a Caracas- para expresar en público su respaldo a Maduro.

Jiménez recordó que en marzo pasado una serie de apagones -que achacó a sabotajes contra el sistema eléctrico- dejó en la oscuridad y paralizó a la práctica totalidad de Venezuela.

Dijo que en su barrio la milicia organizó a los vecinos para alumbrar las calles con mecheros hechos con aceite y los baratos combustibles venezolanos.La joven Robelis Sandoval, de 25 años, dijo a Efe que acudió a la concentración "por el llamado del presidente" y porque le "fascina" la milicia, un cuerpo del que ya forma parte.

En Caracas se congregaron miles de simpatizantes del Gobierno de Nicolás Maduro, incluidos varios milicianos y miembros de la Fuerza Armada. Foto: EFE

Sandoval dice que no presta atención a la acuciante crisis venezolana y que se concentra en hacer su aporte para levantar el país.

"Todos estamos pasando por la misma circunstancia, pero Qué vamos a hacer? Para adelante con el presidente", enfatizó.



Tomándole la palabra, Maduro ordenó esta misma jornada a los milicianos dedicarse a la producción de alimentos, escasos como casi todo en Venezuela.



"En este momento procedo a darles la orden a las 51 743 unidades populares de defensa integral de dedicarse a la producción en todo el territorio nacional, para ver reverdecer un milagro productivo", dijo el gobernante.



"Fusil al hombro, listos para defender la patria, y abriendo el surco para sembrar la semilla y producir el alimento para la comunidad, para el pueblo", agregó.

Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de petróleo en el planeta, atraviesa por una acuciante crisis económica que se traduce en escasez generalizada e hiperinflación.



El Parlamento, que controla el antichavismo, dijo el miércoles que la economía de Venezuela perdió 55,17 % de su tamaño entre 2013 y 2018, cuando Maduro gobernó el país por primera vez.



De acuerdo con el informe del Legislativo, la cada vez mayor caída de la producción petrolera es el principal factor que "tiene que ver" con la marcada contracción de la economía venezolana.



La semana pasada, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep), de la cual Venezuela es miembro fundador, informó que el bombeo del país cayó en marzo 28,3 % con respecto a febrero, hasta quedar en apenas 732 000 barriles por día.



Venezuela producía más de tres millones de barriles diarios en 1999, cuando Chávez ascendió al poder. Maduro evitó mencionar hoy la industria del petróleo, de donde el país obtiene casi el 96 % de sus ingresos, pero sí se mostró esperanzado en lograr en el corto plazo un "milagro" económico amparado en la labor productiva de la milicia.



Y de acuerdo con el comandante del cuerpo, el general Carlos Leal Tellería, los milicianos cumplirán la orden de Maduro porque están "dispuestos a todo". "Hasta a perder la vida si fuese necesario", aseveró.