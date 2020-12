Maduro ve sin importancia la opinión de EE.UU. sobre los comicios venezolanos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, respondió este jueves 3 de diciembre del 2020 al Gobierno de Estados Unidos que no le importa su opinión sobre las elecciones legislativas que se celebrarán el domingo y que han sido tachadas de "ilegítimas" por el Ejecutivo de Donald Trump.

"Nosotros, desde la calle de la histórica y heroica Caracas, les decimos: ¡váyanse al carajo! No nos importa nada lo que diga el imperio norteamericano, lo que importa es lo que haga el pueblo de Venezuela", dijo Maduro en el acto de cierre de campaña del chavismo para las elecciones legislativas.



El mandatario criticó que el "moribundo" Gobierno de Donald Trump haya pedido a la comunidad internacional que no permita al chavismo "robar" los comicios en los que no participará la oposición liderada por el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, a quien Estados Unidos sí apoya y reconoce como presidente encargado de Venezuela.



"Son ustedes mujeres, son ustedes jóvenes, eres tú hombre venezolano el que tiene el poder en su mano de elegir quién es diputado, quién es diputada, no es Donald Trump el que elige los diputados en Venezuela, no es Iván Duque de Colombia, es el soberano dueño de Venezuela, el pueblo de Venezuela el que elige", dijo Maduro.



Las elecciones del próximo domingo 6 de diciembre han sido cuestionadas por la oposición venezolana y países como Estados Unidos por considerar que no son un proceso transparente por, entre otros elementos, la intervención de partidos políticos por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), señalado de ser afín al chavismo.



Concretamente, el Supremo puso al frente de esos partidos a antiguos militantes que fueron expulsados y acusados por sus excompañeros de corruptos.



Esos partidos, con sus nombres, siglas y colores participarán en las elecciones del domingo por decisión de los líderes designados por el TSJ y no por los políticos que fueron escogidos por la militancia.



El Gobierno de Estados Unidos ha reiterado que las elecciones del domingo son, a su juicio, ilegítimas y, además, ha señalado que seguirá apoyando a Guaidó aún cuando se instale el nuevo Parlamento.



Un portavoz del Departamento de Estado estadounidense confirmó a Efe que Washington "seguirá reconociendo al presidente interino Guaidó después del 5 de enero", cuando tomará posesión la nueva Asamblea Nacional (AN, Parlamento) surgida de estos comicios.



Para EE.UU., "todo, desde el calendario electoral, hasta el software sin transparencia, a la aprehensión ilegal de los nombres de los partidos políticos y sus logos en las papeletas, convierten el ejercicio en una farsa", y "Estados Unidos rechaza ese proceso".