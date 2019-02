Maduro pide a militares un plan de 'despliegue permanente' en medio de crisis

LEA TAMBIÉN

El gobernante venezolano, Nicolás Maduro, pidió el viernes, 15 de febrero de 2019, a los jefes militares alistar un "plan especial de despliegue permanente", en medio de la crisis de gobernabilidad que atraviesa el país desde que el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, se proclamara presidente encargado.

"Hagamos un plan especial de despliegue permanente y adecuación de fuerza, lo pido de manera progresiva (...), un plan para mantener movilizada a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) en defensa de la nación", dijo el mandatario en una reunión con jerarcas militares transmitida por la televisión estatal VTV.



Aunque no ofreció mayores detalles sobre el funcionamiento de este plan, ni asomó cuando se pondrá en práctica, el líder chavista sí dijo que debe contar con los tanques, misiles y soldados de la república, y que debe alcanzar "todo el territorio" venezolano.



Este pedido de Maduro, en el poder desde 2013, ocurre cuando el líder opositor Juan Guaidó ha dicho que el venidero día 23 la oposición junto a miles de simpatizantes ingresarán las ayudas que se acopian en la ciudad colombiana de Cúcuta y que servirán para paliar la crisis humanitaria que, asegura, padece el país.



Esta misma jornada una fuente diplomática le dijo a Efe bajo condición de anonimato que ya hay "aviones militares" estadounidenses que "van de camino a Venezuela con ayuda" humanitaria.



Maduro reiteró más temprano que el país no necesita estas donaciones porque los venezolanos no son "mendigos", y porque constituyen un "show" para intentar desalojarlo del poder.



Asimismo, durante su encuentro con militares de la noche de este viernes, aseveró que desde Estados Unidos y Colombia se trazan "planes de guerra contra Venezuela", por lo que pidió a los militares "estar bien desplegados y preparados para defender" el territorio.



Venezuela vive una situación de inestabilidad política desde que el 10 de enero, cuando Maduro volvió a tomar posesión del cargo tras imponerse en las elecciones de mayo pasado, no reconocidas por parte de la comunidad internacional.



El 23 de enero Guaidó invocó varios artículos de la Constitución venezolana para reclamar que, como jefe del Parlamento, podía declararse presidente interino al considerar "ilegítima" la toma de posesión de Maduro.

Guaidó ha hecho una prioridad la entrada de ayuda humanitaria en Venezuela y ha dicho que las donaciones ingresarán "sí o sí" el venidero día 23 de febrero.