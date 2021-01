Maduro invita a la UE para las elecciones regionales en Venezuela del 2021

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, invitó este lunes 25 de enero del 2021 a la Unión Europea (UE) a que acuda a las elecciones de gobernadores, todavía sin fecha, que se celebrarán este año, si bien no detalló si es para que el bloque envíe una misión de observación.

"Están invitados todos los organismos internacionales, la Unión Europea, señora vicepresidenta (ejecutiva, Delcy Rodríguez), señor canciller (Jorge Arreaza), hay que ratificar la invitación con tiempo a la Unión Europea, tienen tiempo", dijo Maduro durante un acto con el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) transmitido por el canal público Venezolana de Televisión (VTV).



Maduro también se dirigió al presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez, quien ha sido el jefe negociador del chavismo con la oposición en varias ocasiones y a quien el mandatario catalogó como "experto en temas europeos y temas de norteamérica".



Precisamente, este lunes el Consejo de la Unión Europea emitió un comunicado en el que asegura que "la UE está dispuesta a apoyar un proceso inclusivo" que ponga fin a la crisis política venezolana, lo que "incluye el envío de misiones de observación electoral".



"La única salida a la crisis en Venezuela es reanudar las negociaciones políticas con prontitud y establecer urgentemente un proceso de transición y diálogo liderado por Venezuela que conduzca a elecciones locales, legislativas y presidenciales inclusivas y transparentes", reza el mensaje de la UE.

Los Veintisiete no enviaron observadores para las elecciones legislativas del pasado 6 de diciembre, en las que se renovó el Parlamento, hasta entonces de clara mayoría opositora, al no haber recibido la invitación con el margen de tiempo suficiente para organizar una misión.



Por eso, condicionó el envío de la misión a un retraso de unos meses de esos comicios, algo a lo que las autoridades venezolanas se negaron.



A las elecciones no acudió el sector opositor que encabeza Juan Guaidó, que consideró los comicios como un fraude, aunque su rechazo abrió grietas entre los antichavistas, pues algunos, como el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, se mostraron dispuestos a acudir a las urnas.