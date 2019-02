Maduro rechaza 'parcialización' del Grupo de Contacto Internacional

LEA TAMBIÉN

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó este viernes 8 de febrero de 2019 la “parcialización” del Grupo de Contacto Internacional, que llamó a elecciones presidenciales libres en su declaración final de una reunión en Uruguay.

“Rechazamos la parcialización, la ideologización del documento del Grupo de Contacto, pero estoy listo y dispuesto a recibir a cualquier enviado” de ese bloque de países europeos y latinoamericanos, aseguró Maduro en rueda de prensa.



El presidente socialista pidió a la representante de la Unión Europea (UE), Federica Mogherini, “escuchar la verdad de Venezuela” y no a la oposición, liderada por Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por unos 40 países.



“Le decimos a la Unión Europea y a Federica Mogherini siempre: Ustedes no escuchan la verdad de Venezuela. Ustedes están sordos (...). Se han dejado llevar a posiciones extremistas. La UE está condenada al fracaso”, manifestó.



El Grupo de Contacto Internacional (CGI), integrado por países europeos y latinoamericanos, se reunió en Montevideo el jueves y pidió elecciones presidenciales libres.



Ocho países de la Unión Europea (UE) y tres de América Latina (Costa Rica, Ecuador y Uruguay) se comprometieron a trabajar para “establecer las garantías necesarias para un proceso electoral creíble en el menor tiempo posible”, según la declaración final.



El documento no fue firmado por los otros dos participantes de la cita, Bolivia y México, que argumentaron no poder apoyar el llamamiento a elecciones por tratarse de un asunto de política interna.



El grupo también también instó a “permitir la entrada urgente” de asistencia humanitaria, y resolvieron coordinar esa ayuda con ACNUR, la agencia la ONU para refugiados, y enviar una misión técnica a Venezuela.