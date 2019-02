Maduro califica de 'festín de odio' reunión de Trump con Duque

LEA TAMBIÉN

El gobernante venezolano, Nicolás Maduro, calificó este miércoles, 13 de febrero del 2019, de "festín de odio" el encuentro que sostuvo el presidente estadounidense, Donald Trump, con su homólogo colombiano, Iván Duque, en Washington y donde abordaron la situación de Venezuela.

"Hoy el presidente de EE.UU. se reunió con el señor Iván Duque de Colombia, como un festín del odio. Si uno le ve los ojos a la postura, las declaraciones, es un festín de odio contra Venezuela", dijo en una alocución transmitida por el canal estatal VTV, en la que también indicó que las declaraciones de los presidentes fueron "ruines".



El mandatario venezolano, que pidió nuevamente la solidaridad del mundo ante lo que considera "amenazas" de EE.UU., rechazó las declaraciones de Trump en las que dijo que tenía un "plan B, C y D" para Venezuela si Maduro no abandona el poder.



El Gobierno estadounidense considera que Maduro es "ilegítimo" por haber sido electo en unos comicios tachados de fraudulentos, y apoya al jefe del Parlamento, Juan Guaidó, a quien ha reconocido como presidente encargado de Venezuela, luego de que se proclamara en enero.



Sin embargo, para Maduro, Guaidó es un "títere" de EE.UU., país al que acusa de querer invadir Venezuela para apropiarse de las riquezas. Según Maduro, "el imperio estadounidense, rabioso, lleno de odio, pretende chantajear al mundo entero, que el mundo entero se pliegue a sus planes guerreristas". En ese sentido, pidió nuevamente al mundo "su solidaridad" y unirse a la campaña "Manos fuera de Venezuela".



"Le pido al pueblo de Venezuela incorporarse en las plazas Bolívar a firmar el documento que vamos a llevar en marcha hasta Washington para exigirle a Donald Trump que saque sus manos de Venezuela", indicó.



Además, denunció un supuesto bloqueo a unas semillas que Venezuela iba a importar y acusó a Trump de estar detrás de este "saboteo".



En la reunión de hoy Trump no descartó un posible despliegue militar en Colombia al recibir a Duque, con el que mostró un frente unido en lo relativo a Venezuela, al tiempo que criticó el bloqueo de Maduro a la ayuda humanitaria solicitada por el Parlamento.



La tensión en Venezuela se incrementó desde que el pasado 23 de enero Guaidó se adjudicara las competencias del Ejecutivo como presidente encargado del país por considerar ilegítimo a Maduro.



Esta acción aceleró la crisis política en Venezuela, debido a que, además, buena parte de la comunidad internacional, como Estados Unidos y varios países europeos y latinoamericanos, han dado su respaldo a Guaidó y presiona para que se convoque a elecciones.