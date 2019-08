Maduro dice que está 'deseoso' de que se convoquen elecciones legislativas

LEA TAMBIÉN

El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, manifestó este viernes 16 de agosto de 2019 su deseo de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) convoque a las elecciones legislativas previstas para 2020 y que podrían ser adelantadas, según ha señalado, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), integrada solo por chavistas.

"Estoy deseoso de que el Consejo Nacional Electoral y la Constituyente convoquen a elecciones, estoy deseoso, quiero elecciones ya, elecciones ya, porque me gusta la batalla de ideas, la batalla de calle", dijo en un acto con trabajadores en Caracas.



Maduro pidió a los trabajadores preparar a sus candidatos para las elecciones legislativas y aseguró que el chavismo le dará "la pela (una derrota contundente) del siglo a la derecha golpista".



El pasado lunes, la ANC designó una comisión para definir la fecha en que se celebrarán las elecciones legislativas, previstas para el 2020, aunque no se descartó convocarlas para este año.



Según explicó entonces el presidente de este órgano, Diosdado Cabello, la comisión hará una consulta "a todos los organismos sobre cuándo es el mejor momento para hacer esas elecciones".



"Si de esa consulta resulta que es el primero de enero (...) el 1 de enero se hará. Si dice que es este año, se harán cuando diga esa consulta", continuó al tiempo que aseguró que "en los próximos días" revelarán la fecha en la que se realizarán las elecciones del Parlamento, que actualmente es de contundente mayoría opositora.



El adelanto de las elecciones legislativas es una advertencia que viene haciendo Cabello desde hace meses, debido a que, ha señalado, el Parlamento se encuentra en situación de desacato al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y que por ello sus decisiones son "nulas".



El jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de cincuenta países, ha dicho, en cambio, que adelantar las elecciones legislativas sería un "desastre" para el Gobierno de Maduro.



Venezuela atraviesa un agravamiento de tensión política desde el pasado enero, cuando Maduro juró un nuevo mandato de seis años que no es reconocido por numerosos países.



En respuesta, Guaidó se proclamó como presidente interino de Venezuela y consiguió el apoyo de más de 50 naciones, con Estados Unidos a la cabeza.