Maduro llama a presidente de Colombia 'esclavo' y 'arrastrado' del imperio

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, volvió este jueves 20 de diciembre de 2018 a proferir insultos contra su par colombiano, Iván Duque, al llamarlo pelele, esclavo y arrastrado "del imperio norteamericano", en alusión al Gobierno de Estados Unidos.

"Es un vasallo del imperialismo norteamericano. Iván Duque, un arrastrado del imperialismo norteamericano, un vasallo, un esclavo, un pelele del imperio norteamericano", dijo Maduro eufóricamente durante un acto político en Caracas que fue transmitido de forma obligatoria por toda la radio y televisión nacional.



El líder chavista insistió en acusar a Duque de estar tras supuestos planes para derrocarlo y aseguró que 80% de los venezolanos repudia cualquier intervención extranjera en asuntos internos del país petrolero. "No necesitamos a la oligarquía colombiana y a Iván Duque de metiche (metido) en Venezuela, opinando (...) fuera de aquí, Iván Duque", reiteró.



El pasado lunes, Maduro acusó al mandatario colombiano de dirigir personalmente acciones militares contra la llamada revolución bolivariana por lo que pidió a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) prepararse para defender y atacar.



"Eres responsable por tu ambición, por tu egoísmo, por tus odios contra Venezuela, por tu inmadurez Iván Duque, no estás preparado para ser jefe de Estado, no estás preparado para ser presidente de Colombia y ya toda Colombia lo sabe", dijo entonces el gobernante.



En esa oportunidad pidió a los militares venezolanos desarrollar labores preventivas ante "cualquier movimiento extraño de grupos paramilitares o infiltrados que pueda haber por aquí o por allá", y labores defensivas para "defender cada palmo del territorio nacional de los enemigos de la patria".



Además, ordenó a la FANB preparar "meticulosamente" labores ofensivas "para ir al corazón del enemigo que ose tocar la tierra venezolana" y "arrancarle el corazón al enemigo en su propio territorio"; aunque dijo esperar que esta medida no sea necesaria nunca.



El Gobierno venezolano denunció este mes que más de 700 "mercenarios" están siendo entrenados en Colombia para simular ataques venezolanos contra las fuerzas del orden en el país vecino y que esto genere una "desestabilización" que justifique la intervención extranjera.