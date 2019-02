“¡Métete conmigo!”, dice Maduro a Duque tras veto a artista venezolano

LEA TAMBIÉN

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó al mandatario colombiano, Iván Duque, de actuar como un dictador tras conocerse que su gobierno prohibió la entrada a un cantante de merengue venezolano presuntamente por su vinculación con el chavismo.

“Es una persecución parecida a la de los nazis (...). ¡Iván Duque, estás a la altura de (Augusto) Pinochet!”, vociferó este jueves Maduro al comparar al presidente colombiano con el dictador chileno, que vetó a varios artistas durante su régimen (1974-1990).



Maduro salió así en defensa de Omar Enrique, un cantante de música tropical que dijo haberse enterado por la prensa de que no podrá presentarse en Colombia porque las autoridades prohibieron su ingreso.



Durante un acto público al que asistió 'el príncipe del merengue', el mandatario socialista lo definió como un “perseguido del gobierno colombiano”.



“¡Métete conmigo, Iván Duque, no te metas con los artistas venezolanos, cobarde! ¡Deja tranquilos a los artistas!”, exclamó.



A finales de enero, el gobierno colombiano prohibió la entrada a Maduro y a dos centenares de “colaboradores” de su “dictadura”, según Migración Colombia.



“Primera vez en la historia que un artista venezolano es censurado y le prohíben la entrada a Colombia solo por su amistad política con el presidente Nicolás Maduro”, dijo el propio mandatario.



En un video publicado en redes sociales, Omar Enrique, quien suele animar actos del oficialismo, se declaró “muy triste e impactado” por el veto, y dijo que nunca ha ejercido cargos públicos ni ha hecho proselitismo en Colombia. También confió en que Bogotá dé marcha atrás.



“Tengo 25 años de carrera, no estoy cantando desde que comenzó el gobierno”, se defendió.



Sus comentarios no cayeron bien entre otros artistas cercanos al chavismo.



Omar “se beneficia de nuestra revolución pero, a la hora de defenderla, culipandea (duda). Lo único que este cantante ha defendido es su bolsillo, avergüenza al resto de los artistas resteados (comprometidos) con Maduro”, escribió en Twitter el actor Roberto Messuti.