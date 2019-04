Maduro desestima sanciones de EE.UU. contra el Banco Central de Venezuela

LEA TAMBIÉN

El gobernante venezolano, Nicolás Maduro, restó importancia este miércoles 17 de abril del 2019, a las sanciones que anunció esta misma jornada el Gobierno de Estados Unidos contra el Banco Central (BCV) del país suramericano, al tiempo que aseguró que este tipo de medidas dan "más fuerza" a su administración.

"Déjeme decirle, señor imperialista John Bolton -asesor de Donald Trump-, que sus sanciones nos dan mas fuerza. He hablado con el presidente del BCV y me dice que enfrentará y superará las sanciones que se pretenden desde Estados Unidos", dijo el mandatario en un acto de trabajo transmitido en cadena obligatoria de radio y TV.



Bolton dijo hoy durante un almuerzo con el exilio cubano que habrá "restricciones de transacciones de Estados Unidos al Banco Central de Venezuela", al que prohibirá "el acceso a los dólares" de este país.



"El Banco Central de Venezuela ha sido crucial para mantener a Maduro en el poder, incluso a través de su control de la transferencia de oro por moneda", aseguró Bolton.



Con todo, estas medidas que Maduro calificó como "totalmente ilegales e inmorales" aún no han entrado en vigor.



"Como institución en el mundo entero, el Banco Central, los bancos centrales, en el mundo son sagrados, todos los países los respetan", añadió el mandatario venezolano al lamentar el anuncio de Bolton.



Venezuela, el país con las mayores reservas petroleras probadas del planeta, atraviesa por una severa crisis económica que se traduce en escasez generalizada e hiperinflación, un indicador que el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que cierre en 10 000 000 % este 2019.



En paralelo, Maduro enfrenta el mayor desafío a su liderazgo desde que asumió el poder en 2013, luego de que la oposición, que no reconoce el nuevo mandato de 6 años del líder chavista, proclamara en enero un Gobierno interino con el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, a la cabeza.



El Gobierno interino de Guaidó ya ha sido reconocido por más de 50 países, el primero de ellos Estados Unidos, que ha reiterado que ejercerá toda la presión posible para que Maduro abandone el cargo.



Maduro también se refirió a la conversación entre el papa y Donald Trump, que tuvo lugar este miércoles, y señaló que seguramente Francisco arrojó agua bendita al teléfono luego de hablar con el presidente estadounidense.



"Me imagino que Donald Trump se confesó, le habrá confesado al papa todo el daño que le hace al mundo, todo el daño que le está haciendo al pueblo de Venezuela con las sanciones ilegales", dijo el venezolano.