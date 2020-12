Nicolás Maduro llamó 'pelele' y 'mequetrefe' a Lenín Moreno

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó "pelele" y "mequetrefe" este al presidente de Ecuador, Lenín Moreno. Lo hizo en respuesta a una pregunta realizada por una periodista de la cadena venezolana Globovisión que señalaba que el Primer Mandatario ecuatoriano había asegurado que no había condiciones el Venezuela para realizar las elecciones del pasado 6 de diciembre.

"¿Quién es Lenín Moreno?", dijo Maduro interrumpiendo la consulta de la periodista. "¿Quién es Lenín Moreno en la política internacional? ¿en Venezuela? ¿Quién es Lenín Moreno en Ecuador?", dijo Maduro.



Posteriormente el dirigente chavista aseguró que "quien ha impuesto esa matriz y esa línea es el gobierno de los Estados Unidos. No me hables de un pelele como Lenín Moreno que no existe en la historia. No es Lenín Moreno, es Donald Trump, es el imperio norteamericano que quiere destruir las instituciones democráticas de Venezuela" zanjó Maduro.



"Lo dice el presidente de los Estados Unidos, no lo dice Lenín Moreno el mequetrefe y pelele", concluyó Maduro en su declaración.

Horas después de que se difundieran las palabras de Maduro, la Cancillería del Ecuador señaló, por medio de Twitter, que "la democracia, la lucha contra la corrupción y la nueva política son el rumbo que el Ecuador ha tomado y que han generado insultos personales y reacción negativa por parte de esa antigua política que ha destruido Latinoamérica".



En un segundo mensaje se ratificó que "el Gobierno del Ecuador ha rechazado las elecciones fraudulentas y ratifica su posición respecto al respeto irrestricto a la democracia, la defensa de los derechos humanos y el Estado de derecho en Venezuela".



Por la mañana del lunes 7 de diciembre del 2020, Ecuador y otros 15 países del continente rechazaron, por medio de una declaración conjunta, los comicios del domingo 6 de diciembre en Venezuela que fueron tachados de "fraudulentos".



Los países firmantes: Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Santa Lucía, denunciaron una falta de legalidad y legitimidad de las elecciones legislativas de Venezuela.



Además hicieron un llamado a la comunidad internacional para que "se una al rechazo de esta elecciones fraudulentas y apoye los esfuerzos para la recuperación de la democracia, el respeto a los derechos humanos y el Estado de derecho en Venezuela".



Según la declaración conjunta, los comicios en Venezuela se celebraron "sin las más mínimas garantías de un proceso democrático, de libertad, seguridad y transparencia, ni de integridad de los votos, ni la participación de todas las fuerzas políticas, ni de observación internacional".



El lunes 7 de diciembre, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela anunció que la alianza oficialista del Gran Polo Patriótico (GPP) ganó las elecciones con el 67,6% de los votos emitidos.

Los comicios se vieron marcados por una alta abstención y el llamado al boicot hecho por la oposición que respalda a Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela.