Maduro dice que ‘el coronavirus es un arma de guerra contra la China’ y crea comisión de prevención en Venezuela

El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, creó una comisión presidencial destinada a emprender una campaña preventiva sobre el nuevo coronavirus, del que hasta ahora no hay casos informados en el país petrolero, según autoridades sanitarias.

“Hoy se instaló la comisión presidencial para atender el tema del coronavirus; he puesto al frente de esa comisión a la vicepresidenta Delcy Rodríguez”, informó Maduro durante un acto transmitido por cadena nacional de radio y televisión el jueves 27 de febrero del 2020.



Al asegurar que el país, sumido en la peor crisis de su historia reciente, cuenta con los “insumos” y “reactivos” necesarios ante una eventual propagación, el Presidente chavista dijo que la epidemia de Covid-19, surgida en China “es una amenaza para la humanidad”.



“Sin lugar a dudas es una amenaza y vamos a iniciar una campaña preventiva para saber qué es el coronavirus”, subrayó Maduro durante el relanzamiento de un plan de seguridad al que asistieron representantes de todos los poderes públicos y del alto mando militar.



“¡Alerta! que no sea el coronavirus un arma de guerra que se esté utilizando contra la China y ahora contra los pueblos del mundo en general, ¡alerta! Venezuela tiene voz propia para alertar estas cosas”, remarcó Maduro en alusión a uno de sus principales aliados.



La debacle de Venezuela, con una economía reducida a menos de la mitad en seis años y una voraz inflación, ha estado marcada por la escasez de medicamentos e insumos en hospitales.



Gremios de salud han denunciado graves fallas en el suministro de agua en los centros asistenciales.



“Vamos a enfrentar esta amenaza, este virus y vamos a salir airosos”, remarcó Maduro.



Horas antes, Carlos Alvarado, ministro de Salud, indicó que tras el caso confirmado en Brasil se amplió el protocolo que había sido activado en aeropuertos, a pasos y puestos fronterizos terrestres y portuarios.



El miércoles 26 de febrero se confirmó el primer caso de infección en América Latina en Brasil, donde se diagnosticó a un hombre de 61 años residente en Sao Paulo que llegó el 21 de febrero de la región italiana de Lombardía, foco europeo de la epidemia.



“No hay casos confirmados ni sospechosos en Venezuela de coronavirus”, subrayó el Ministro, que llamó “a mantener la calma” y evitar hacerse “eco de rumores” que “lo que hacen es generar angustia”.



El nuevo coronavirus, expandido en unos 50 países hasta ahora, ha infectado a más de 82 000 personas y ha matado a más de 2 800 en todo el mundo.