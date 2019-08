Maduro dice que Trump le hace a Venezuela lo que Hitler le hizo a los judíos

LEA TAMBIÉN

Nicolás Maduro, dijo el viernes 16 de agosto del 2019 que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le está haciendo a Venezuela lo que el dictador alemán Adolfo Hitler le hizo al pueblo judío al "perseguirlo, allanarlo, bloquearlo".

"Nos están haciendo, más o menos, lo que los nazis le hicieron a los pueblos de Europa en los años 40, lo que los nazis le hicieron al pueblo judío, así lo denuncio. Donald Trump le hace a Venezuela lo que (Adolfo) Hitler le hizo al pueblo judío, perseguirlo, allanarlo, bloquearlo", dijo en durante un evento con trabajadores en Caracas.



Maduro reiteró que EE.UU. "persigue" las importaciones, exportaciones y cuentas bancarias de Venezuela y remarcó que tiene un plan para enfrentar el "bloqueo" de la Administración de Trump.



"No more Trump", insistió el Mandatario, una frase que el oficialismo usa como bandera para rechazar el bloqueo a los bienes estatales venezolanos en suelo estadounidense ordenado por el magnate.



El sucesor de Hugo Chávez manifestó también que su vicepresidente económico, Tareck el Aissami, acusado de narcotráfico por EE.UU., es el funcionario "más perseguido" de su Gobierno por parte del "imperialismo".



Maduro afirmó que EE.UU. lo "persigue" porque ha sido el ministro de Interior (2008-2012) de "la historia de Venezuela" que "más golpes" le dio "al narcotráfico internacional".



"El narcotráfico internacional tiene vínculos en el poder de Estados Unidos y todo lo que hace es para vengarse de un hombre como Tareck, que siendo joven no le tuvo miedo a las mafias y se le fue de frente", agregó.



El pasado julio, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) incluyó en su lista de fugitivos más buscados a El Aissami, acusado de narcotráfico internacional.



El Gobierno de Maduro reaccionó y rechazó lo que consideró como un "permanente acoso", mientras que el vicepresidente económico calificó de "agresión criminal" la acusación de EE.UU.