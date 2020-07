Madrid extiende uso obligatorio de mascarilla y aplica nuevas restricciones

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La región de Madrid anunció este martes 28 de julio del 2020 nuevas medidas para contener los rebrotes del nuevo coronavirus, como reforzar el uso obligatorio de la mascarilla o la limitación de las reuniones de más de diez personas.

Este anuncio llega después de que el número de contagios haya crecido en España, llevando a Francia o Alemania a desaconsejar los viajes a las regiones más afectadas del país y al Reino Unido a imponer una cuarentena a los pasajeros llegados de España.



“Ahora, la clave es sobre todo no confinarnos nuevamente”, declaró ante la prensa la presidenta de la región capitalina, Isabel Díaz Ayuso.



Su gobierno, siguiendo la estela de casi la totalidad de las 17 regiones españolas, decidió imponer el uso obligatorio de las mascarilla en la calle y “las terrazas” incluso cuando se puede mantener una distancia de seguridad de 1,5 metros.



El cubrebocas ya era obligatorio en todo el país para los mayores de seis años cuando esta distancia no podía respetarse, pero todas las regiones, excepto Canarias, decidieron ampliar esta imposición.



Por otro lado, el gobierno madrileño limitará las reuniones a diez personas en espacios de uso público como restaurantes y terrazas y pidió hacerlo también en los domicilios privados.



Además, terrazas, discotecas y locales de ocio deberán cerrar a las 1:30 de la mañana y guardar un registro de sus clientes para que puedan ser localizados rápidamente si hay un brote en el establecimiento.



La región de Madrid, epicentro de la epidemia en marzo en España, se ve menos afectada por los rebrotes que Cataluña o Aragón (noreste) . Aún así, su gobierno decidió tener listos para derivar pacientes covid-19 dos pabellones de un recinto ferial que funcionó como hospital de campaña entre marzo y abril.



España, que contabiliza oficialmente más de 28.400 muertos por la pandemia, experimenta un repunte de casos en las últimas semanas.



Francia recomendó el viernes a sus ciudadanos evitar desplazarse a Cataluña y Alemania desaconsejó este martes los viajes “ no esenciales ” a Aragón, Navarra y también Cataluña.



Por su parte, Londres estableció una cuarentena de dos semanas para todos los pasajeros procedentes de España, una medida criticada por el jefe de gobierno español Pedro Sánchez, que defendió que regiones españoles como los archipiélagos de Baleares o Canarias son “más seguras que el Reino Unido”.