Madre busca ayuda para operación de su hijo que padece parálisis cerebral

La sonrisa de Cristhopher. Así se llama la página de Facebook creada para ayudar a un joven de 19 años que sufre de parálisis cerebral tetra espástica más epilepsia, desde su nacimiento.

Según su madre, Silvia Paulina Sarango, en un video colgado en la red social, Cristhopher Carderón necesita una operación mínima invasiva para mejorar en algo su calidad de vida. Para la intervención quirúrgica su familia requiere de USD 9 800, dinero con el que no cuenta, por ello han apelado a la solidaridad de las personas para conseguirlo.



La familia de Cristhopher ha cuidado de él todos estos años. Su madre combina el cuidado de su casa, ubicada en el sector del Camal Metropolitano, en el sur de Quito, con la atención a su hijo. Ella le viste, baña, cambia los pañales, le lleva a sus terapias, le da sus nueve pastillas diarias, le alimenta en la boca y hasta juega con él.



En el clip, la mujer abrazando a su hijo dice: “Les presento a mi hijo, Cristhopher Carderón, él tiene 19 años, él fue diagnosticado con parálisis cerebral tetra espástica más epilepsia, desde su nacimiento. El motivo de hacer este video es para que por favor me apoyen y me colaboren, ya que mi sueño es hacerle una cirugía mínima invasiva. En total son dos operaciones, en la primera cirugía se va a cortar tendones y músculos ya que su cuerpo se está deformando y está sufriendo con el lado izquierdo de su cadera en las noches el llora de dolor”.



La mujer de 41 años, que fue diagnosticada con cáncer al pulmón hace poco, señala que su hijo, al no poder hablar, le ruega que le ayuda con sus señas y su mirada. “Me pide ayuda y es la misma ayuda que yo les solicito esta vez”. Y agrega, “su condición de vida ha sido dura, han sido 19 años de lucha, en los cuales nunca me he arrepentido, siempre he estado orgullosa de él porque con su pequeña sonrisa él ha sabido llegar a muchos corazones.



El médico que realizará la operación es el cirujano boliviano Alexander Rodríguez. Él ya participó en la primera jornada de cirugías mínimas invasiva en el Ecuador en agosto de este 2019. El segundo período de operaciones será del 3 al 10 de febrero del 2020, para cuando está prevista la operación de Cristhopher.



La jornada de operaciones será para pacientes con secuelas graves de parálisis cerebral y en ella también participará el médico cirujano ortopedista mexicano, Eduardo Blancas.



Los padres, hermanas y amigos de Cristhopher ya han realizado algunas actividades para recaudar el dinero que se necesita para la intervención quirúrgica. El pasado 19 de octubre del 2019 se realizó una 'Comida solidaria' en donde participaron amigos y vecinos de la familia. También contaron con la ayuda de un grupo de excompañeras de colegio de Paulina Sarango, sin embargo aún falta cerca de USD 5 000 para completar el monto de la cirugía.



Este sábado 7 de diciembre del 2019 se realizará una rifa solidaria con el objetivo de recaudar una parte del faltante. Los premios son donaciones que le han realizado sus amigos y excompañeras de colegio, señala la madre del joven.



El sorteo se realizará en el sector de la Loma de Puengasí, en el sur oriente de la capital. El evento se transmitirá en vivo por Facebook. “Para que todo sea legal”. El boleto cuesta USD 1 para mayor información puede contactarse con Paulina Sarango al número 0960237570 o el número de la organización del sorteo: 0999807332.



Hay muchas formas de ayudar, si le gustaría sumarse a esta causa solidaria también está disponible la cuenta de ahorro No: 550776659 del Banco Internacional, a nombre de Silvia Paulina Sarango