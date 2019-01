Madre de Juliana Campoverde pide a la Judicatura que levante la sanción de la fiscal Mayra Soria

LEA TAMBIÉN

Elizabeth Rodríguez, madre de Juliana Campoverde, solicitó al Consejo de la Judicatura que reconsidere la suspensión durante 30 días de la fiscal Mayra Soria, quien indaga la desaparición de su hija.

"Nos afecta profundamente, porque un nuevo fiscal no va a leer en ocho días todos los 130 cuerpos (carpetas). No va a profundizar en la investigación que la fiscal ya lo sabe, la doctora ya sabe qué pruebas va a entregar", dijo Rodríguez.



La mujer, acompañada por las familiares de otras personas desaparecidas, acudió la mañana de este martes 29 de enero del 2019 al Consejo de la Judicatura, en el norte de Quito.



Allí explicó que su preocupación es que en una semana se realizará la audiencia preparatoria de juicio del caso de su hija, en la que está procesando un pastor evangélico acusado del plagio de Juliana.



Afuera de la entidad, otros familiares de desaparecidos realizaron un plantón y solicitaron que el organismo, encargado de la administración de la Justicia, dé respuestas a sus casos.



Elizabeth Cabrera, presidenta de la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidas (Asfadec), exigió que el nuevo Consejo de la Judicatura vele por las investigaciones.



"En mi caso y en el caso de otros compañeros siguen pasando injusticias, seguimos sin justicia y verdad, ¿por qué el Estado nos toma como burla?", dijo Cabrera.



En su caso, su madre Leonor Ramírez está desaparecida desde el 20 de abril del 2011 y han pasado seis fiscales. Actualmente su caso está sin fiscal.



Familiares de personas desaparecidas exhibieron los afiches de Camilo Tobar, Carolina Garzón, Álvaro Nazareno, Alexander Romo, Telmo Pacheco, Luis Velásquez y Michelle Montenegro. Todos no ha vuelto a casa.



En el plantón también participó Maribel Ángulo, madre de Álvaro Nazareno. Contó que su hijo despareció el 14 de marzo del 2011, cuando se encontraba hospitalizado en el área de Emergencia del Hospital Eugenio Espejo. Ella también pide repuestas.