Una madre es investigada por el envenenamiento de su bebé

El caso ha causado dolor en los familiares y consternación entre los cuencanos. Una madre es investigada por tentativa de asesinato después de que –por cuarta ocasión- intentara acabar con la vida de su hijo de un mes y 15 días de nacido, aseguran investigadores de la Fiscalía.

La denuncia fue presentada en la Fiscalía de Azuay, el 27 de noviembre del 2020, por parte de la abuela materna, un día después de que una vecina hubiera encontrado a la madre inyectando una sustancia desconocida al bebé, quien no paraba de llorar.



Casi signos vitales, el recién nacido fue trasladado al Hospital Vicente Corral Moscoso, donde su estado de salud sigue siendo crítico y su pronóstico es reservado. Según el Fiscal, Leonardo Amoroso, se trataría de un veneno, pero aún no se establece el tipo de sustancia.



Tras la denuncia, la fiscal de Flagrancia, Rocío Polo, quien está a cargo del caso, llegó a la vivienda de la madre y entre las pruebas encontró una jeringa debajo de la almohada. El informe médico halló que esa inyección tenía el mismo olor que emanaba desde la boca del bebé.



Asimismo, dentro de las investigaciones que realiza la Fiscalía y la Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) encontraron que era la cuarta vez que el niño estuvo es riego de morir. A los días de nacido fue encontrado –por un tío de 14 años- metido en una tina de agua.



En otra ocasión, la vecina que ayudó a la madre en el parto y que la encontró aplicándole la inyección, localizó al niño envuelto totalmente en una cobija y una almohada aplastando su cara. Otro día el menor presentó sus ojos hinchados y no se sabe qué ocurrió.



Estos y otros elementos sirvieron para que la fiscal Polo solicite la prisión preventiva por 90 días y ese pedido fue acogido por el Juez. El proceso se abrió por tentativa de asesinato. La mujer cumple prisión en el Centro de Rehabilitación Social Turi, de la capital azuaya.



Asimismo, el Juez dispuso medidas de protección para el recién nacido, los otros hijos (menores de edad) de la investigada y para la abuela materna. La Dinapen está a cargo de los menores. El Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece prisión de entre 22 y 26 años por tentativa de asesinato.