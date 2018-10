Una madre despertó y encontró a su esposo violando a su hija de 11 años, en Argentina

LEA TAMBIÉN

La mujer despertó a la madrugada por unos ruidos que escuchó y comenzó a caminar por la casa cuando encontró a su esposo y padre de su hija violándola.

El hecho se registró en el barrio 180 Viviendas Hidrelco de Posadas, capital de la provincia de Misiones, en Argentina, y se dio a conocer el viernes 5 de octubre del 2018.



La niña de 11 habría sido abusada sexualmente por su padre durante dos años, quien con amenazas logró que la menor no le contara lo que sucedía a su madre.



La mamá despertó debido al llanto de la niña y encontró la escena donde el padre de la niña se encontraba sobre ella violándola. La mujer argentina no dudo en denunciar el hecho ante las autoridades, según información de RT Noticias.



La pareja había vivido durante 23 años juntos, por lo que el hombre le pidió a su esposa que no lo denuncie, y huyó de su casa, según América Noticias. Las autoridades detuvieron al padre de la menor, recogieron las evidencias del abuso sexual, y la Fiscalía presentará cargos en contra de él, según el mismo medio de comunicación.