Una madre y su bebé mueren arrollados por un tren en Estados Unidos

Una mujer y su bebé de cuatro meses murieron este viernes 23 de abril del 2021 al ser arrollados por un tren de la compañía Amtrak al intentar cruzar las vías en un automóvil en el condado de Polk, en el centro de Florida (EE.UU.), informó la oficina del alguacil.

El accidente tuvo lugar esta tarde, cuando Kayla Cobb, de 26 años, conducía un vehículo con su hermana Shala, de 20 años, y su bebé en los asientos traseros e intentó cruzar la vía en una zona de la ciudad de Frostproof, sin posiblemente percatarse de la llegada del tren.



Shala murió en el acto y el bebé, Kingston Scott, que salió despedido del vehículo, fue trasladado de emergencia a un hospital donde no pudieron hacer nada por salvar su vida a causa de las graves heridas sufridas, recogió el canal local FOX13.



La hermana que conducía, Kayla, no sufrió ninguna herida de gravedad.

Según testigos, las luces de advertencia estaban encendidas y la barrera en el cruce de la vía bajada, pero el automóvil procedió a rodear la barrera de cruce cuando el tren se acercaba, algo que no se debe hacer bajo ninguna circunstancia.

El tren chocó con el auto en el lado de los pasajeros, partiendo el automóvil en dos. Shala y su bebé, que ocupaban los asientos traseros, fueron despedidos fuera del vehículo.



Según la oficina del alguacil de Polk, ninguno de los ocupantes del carro llevaba puesto el cinturón de seguridad y el bebé no se hallaba protegido en un asiento de seguridad.