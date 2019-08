Macri: ‘Es tremendo lo que puede pasar’ si gana el kirchnerismo en Argentina

LEA TAMBIÉN

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, advirtió sobre las consecuencias para la economía que tendría un triunfo de la oposición kirchnerista en las presidenciales de octubre, al comentar el lunes 12 de agosto del 2019 los resultados de las primarias que provocaron un derrumbe de la moneda y la bolsa.

“Esto es solamente una muestra de lo que va a pasar. Esto es por el pasado, hay un montón de gente que no deja su dinero en este país, que se va de este país. Es tremendo lo que puede pasar”, dijo Macri en una rueda de prensa junto a su compañero de fórmula Miguel Ángel Pichetto.



“Lo vengo diciendo desde hace tres años y medio. No podemos volver al pasado porque el mundo ve eso como el fin de la Argentina. El tema es que el kirchnerismo ya gobernó, el mundo conoce lo que hizo”, añadió el mandatario liberal en referencia a las políticas proteccionistas y de subsidios de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015).



La moneda argentina cayó 18,76%, a 57,30 pesos por dólar, este lunes frente a su cierre del viernes pasado y la bolsa de Buenos Aires perdió 37,93% en una jornada de total nerviosismo, luego de las primarias del domingo en las que se impuso el kirchnerista Alberto Fernández con 47% de los votos frente a 32% para Macri.



Con candidaturas definidas de antemano, las primarias sirvieron como una encuesta a escala real.



Si se repite ese resultado en octubre, Fernández, quien compite junto a la exmandataria Cristina Kirchner (2007-2015) como candidata a vicepresidenta, puede ganar el 27 de octubre en la primera vuelta, para lo cual es necesario obtener el 45% de los votos o 40% con una distancia de 10 puntos frente al segundo más votado.



“La alternativa kirchnerista no tiene credibilidad en el mundo”, insistió Macri.



Desde que asumió en diciembre de 2015, el Mandatario ha revertido las políticas de su antecesora, con apertura a los mercados, pero enfrenta una fuerte crisis económica con recesión, alta inflación y aumento de la pobreza.



Un eventual balotaje está fijado para el 24 de noviembre y el próximo presidente debe asumir el 10 de diciembre.