Macri anuncia que G20 ha logrado un acuerdo para 'revitalizar el comercio'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El jefe de Estado argentino, Mauricio Macri, quien ha presidido el G20 en 2018, afirmó este 1 de diciembre del 2018 que los líderes del grupo se han "puesto de acuerdo" en un comunicado final de la cumbre que "refleja la necesidad de revitalizar el comercio" y notifica la "preocupación de todos por el cambio climático".

"Nos hemos puesto de acuerdo en un comunicado que refleja la necesidad de revitalizar el comercio, de revitalizar la Organización Mundial del Comercio, eso lleva una cantidad de desafíos en el portafolio", expresó el mandatario argentino y anfitrión al cierre de la cumbre, tras dos días de deliberaciones en un centro de convenciones de Buenos Aires.



Antes y durante la cita, en la que han participado los jefes de Estado o de Gobierno de las 20 mayores economías desarrolladas y en desarrollo, ya se preveían dificultades para lograr acuerdos en asuntos como el sistema de comercio -que enfrenta a potencias como Estados Unidos, China y la Unión Europea- y el cambio climático.



"Notificamos la preocupación de todos por el cambio climático. Esta semana comienza una oportunidad en la nueva COP (en Polonia) y tenemos que mejorar las metas y darle mayor cumplimiento", señaló Macri ante sus pares en su última intervención en la plenaria que pone punto y final a los dos días de cumbre.



Para el mandatario, cada vez el Grupo logra "mejores niveles de acuerdo, mejores declaraciones conjuntas y mejores líneas de acción no solo en lo financiero".



Según agregó, la revolución tecnológica ha puesto en un "gran desafío" sobre el futuro del empleo, y en ese sentido dijo que esto "no puede estar más separado de la educación y la vitalidad que tiene que tomar la capacitación permanente".



"Otra cosa que ya nadie discute y avanza en agenda son el empoderamiento de las mujeres", sentenció.



"También estamos de acuerdo en seguir buscando formas de ampliar la capacidad de construcción de infraestructuras, que son las que nos permiten que se generen igualdad de oportunidad especialmente en los países subdesarrollados, pero hoy también a la luz del desafío que significa adaptarnos al cambio climático", enfatizó.



Anunció también la "preocupación y centralidad sobre el futuro alimentario sostenible".



"Necesitamos producir más alimentos pero también en forma coherente con el cuidado del medio ambiente", añadió.



"Todo esto tiene que ser llevado a cabo con la sustentabilidad de las finanzas globales. No grandes desequilibrios ni endeudamientos que después llevan a retrocesos que traen muchísimos niveles de pobreza", concluyó.