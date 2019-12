El adiós de Macri, el primer presidente no peronista que completa su mandato

LEA TAMBIÉN

Mauricio Macri finalizará este martes 10 de diciembre del 2019 su mandato como presidente de Argentina tras cuatro años en los que ha dejado su legado en varios aspectos y que lo convierten en el primer mandatario no peronista que completa su periodo en tiempo y forma en los últimos 90 años.

El líder de la coalición Cambiemos, que cederá mañana el mando al peronista Alberto Fernández, encabezó este lunes 9 de diciembre del 2019 su última reunión de Gabinete después de varios días de muchos "últimos" eventos, en los que se despidió de sus simpatizantes e hizo balance de su gestión, no exenta de autocrítica, ya que el pasado jueves "lamentó" los resultados arrojados por su política económica.



"Lamento no haber podido ofrecer mejores resultados en estos años. Nos chocamos contra la misma piedra de tantas décadas en la vida de los argentinos: el dólar. Con cada subida del dólar venían después la inflación y el aumento de la pobreza", dijo en un mensaje público.



El problema de la economía



Macri llegó a la Casa Rosada a finales de 2015 como una alternativa a doce años de Gobiernos del peronismo kirchnerista, con la apertura económica como bandera y con un inicio de mandato en aguas calmas que viró drásticamente a mediados de 2018, cuando el país entró en una crisis económica de la que todavía no ha podido salir.



La devaluación de la moneda y la inflación se convirtieron en los principales quebraderos de cabeza del todavía presidente, quien además tuvo que enfrentar la bajada de la actividad industrial y aumentos significativos en la tasa de pobreza.



Su Gobierno adoptó una serie de medidas para aplacar la situación, como la congelación de precios de varios productos de la canasta básica o la suspensión de los aumentos en la tarifas de agua, luz y transporte, con las que buscaron "llevar alivio al bolsillo" de los ciudadanos, mientras en las calles crecía el clima de protesta y descontento.



La encuestas comenzaban a vaticinar una reelección complicada para un oficialismo con bajos índices de aprobación y que el pasado 11 de agosto, día de la elecciones primarias, sufrió un duro revés cuando la urnas dieron una ventaja de 15 puntos a la coalición peronista.



Los mercados internacionales reaccionaron ante estos resultados con una salida de divisas que desembocó en otra fuerte devaluación del peso, lo que hizo más difícil todavía el último tramo del Ejecutivo macrista, obligado a controlar la economía del país y al mismo tiempo intentar revertir los duros resultados electorales en poco más de dos meses.



La venta de dólares de las reservas internacionales por parte del Banco Central, unida a la imposición de un "cepo" para la compra mensual de la divisa norteamericana consiguieron aplacar la ira de los mercados, y Macri se lanzó a la carretera para llevar la campaña del "Si se puede" por todo el país.



El 27 de octubre se corroboró la vuelta del peronismo al poder con el triunfo de Fernández en los comicios, y a pesar de que Macri consiguió una meritoria remontada se quedó a las puertas de revalidar el triunfo de 2015, aunque si consiguió otro hito, ser el primer mandatario no peronista en llegar hasta el final del mandato desde principios del siglo pasado.





Marcelo T. Alvear, el último referente



El 12 de octubre de 1928 finalizaba el mandato de Marcelo Torcuato de Alvear, miembro de la Unión Cívica Radical -uno de los partidos con más historia del país y hoy integrante de la coalición Juntos por el Cambio-, tras seis años en el poder -así lo establecía la Constitución-, dando el testigo a otro miembro de su partido, Hipólito Yrigoyen, que iniciaba su segundo mandato.



Dos años después, en 1930, Yrigoyen fue derrocado por el Gobierno de facto de José Félix Uriburu, dando comienzo a una oscura etapa en el país marcada por varias dictaduras militares, hasta que en 1946 ganó las elecciones Juan Domingo Perón.





Sucesión de dictaduras y nacimiento del pernismo



La segunda mitad del siglo XX está marcada por dos sucesos principales, los alzamientos militares y el surgimiento de la figura de Perón y el consecuente peronismo, que a la postre se convirtió en la corriente política más influyente de las últimas décadas.



Cuando el país dejó atrás su última dictadura en 1983, Raúl Alfonsín, presidente histórico de la UCR y del país, fue el encargado de conducir la vuelta a la democracia, lo que le valió para ganar un sitio en la historia pero tampoco le permitió apurar sus días al frente del Gobierno, ya que la situación económica, marcada por un proceso de hiperinflación, le obligó a adelantar unos comicios que ganaría el peronista Carlos Ménem.



Muchos fueron los mandatarios que dejaron la Casa Rosada antes de tiempo, aunque tal vez el más celebre sea el también radical Fernando de la Rúa, quien en 2001 y en medio de una severa crisis económica abandonó la casa de Gobierno en helicóptero, protagonizando unas imágenes que son historia de la política argentina.



La crisis que ahora atraviesa el país todavía esta lejos de la gravedad que alcanzó en 2001, y a pesar de que dificultó los últimos meses de Macri en el poder, este pudo sentarse en el sillón presidencial hasta el final de su mandato, un hecho que, vista la historia, no es tan sencillo como parece.