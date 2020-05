Machala y La Libertad registran una mayor circulación vehicular con semáforo en rojo

LEA TAMBIÉN

Las cámaras de videovigilancia del sistema ECU 911 Machala registraron un mayor número de flujo de autos y de transeúntes en el centro de la ciudad, en los dos primeros días con semáforo en rojo de la fase de distanciamiento social, propuesta por el Gobierno Nacional frente a la crisis del covid-19.

El Municipio de Machala informó que este lunes 4 de mayo de 2020 no se registraron incidentes con grandes aglomeraciones ni clausura de locales no esenciales. Pero este martes 5 de marzo muchas más personas se volcaron al centro de la urbe.



En el último mes en la capital orense fueron clausurados 20 locales en el centro de la capital de la provincia de El Oro, la mayoría por incumplir normas sanitarias como el uso de mascarillas y también por irrespeto el horario del toque de queda.



El departamento de Comunicación del Cabildo le informó a este Diario que entre las 20 clausuras también se sancionó a locales no esenciales, como barberías y tiendas de venta de ropa. La Policía Municipal realiza recorridos y operativos en la zona céntrica y bancaria de la ciudad.



La semaforización en rojo implica pocos cambios respecto a la situación de confinamiento de semanas anteriores, con extensión de los horarios de trabajo para los taxis y autorización de los horarios de trabajo para los taxis y autorización para el comercio electrónico y la entrega de mercancías a domicilio.



Machala, la ciudad más golpeada por el coronavirus en la provincia de El Oro, registra 330 casos de contagios confirmados entre las personas que han tenido acceso a una prueba de diagnóstico. A nivel provincial son 643 casos de contagios y 134 fallecidos oficiales por el virus.



El prefecto de la provincia de Santa Elena, José Daniel Villao se dijo también sorprendido por el número de vehículos y de personas en mercados y supermercados de ciudades como La Libertad, sobre todo el pasado lunes, en la primera jornada con semáforo en rojo. “Lo que se está haciendo es impulsando la comunicación para que la comunidad haga conciencia y entienda de manera correcta el mensaje del distanciamiento y de las normas de bioseguridad que se deben seguir implementando”, indicó Villao.

Los tres alcaldes de los cantones de la provincia de Santa Elena decidieron mantener la semaforización en rojo, una decisión con la que concuerda el Gobierno Provincial “dada la fragilidad del sistema de salud” de la Península.



“El peligro es que la comunidad no entienda de manera correcta el mensaje y piense que puede salir, que no pasa absolutamente nada, cuando aún tenemos más del doble de la cantidad de muertos en relación al promedio habitual diario”, agregó el Prefecto.



Santa Elena es la segunda provincia con más muertes inusuales, bajo sospecha de covid-19, luego de la provincia del Guayas. Entre el 16 de marzo hasta el 30 de abril -informó el Prefecto- los cementerios de los tres cantones registraron 1 115 fallecidos por diversas causas, cuando la cifra normal es de 120 personas fallecidas cada mes en la provincia, un incremento del 829.17%.