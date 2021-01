El Oro vive su mayor pico de contagios diarios; Machala duplica el número de muertes habituales diarias

En mayo de 2020, cuando las muertes se dispararon, la provincia de El Oro alcanzó un promedio móvil de 30 contagios diarios confirmados por pruebas PCR, similar al que tenía hasta el 1 de enero del 2021. Pero hasta el jueves pasado registró un pico máximo de 82 casos diarios en promedio, según el análisis de los datos publicados por el Ministerio de Salud Pública (MSP).

Eso significa un 134% más de los registrados a inicios de este año.

El número de pruebas PCR de diagnóstico de coronavirus a escala provincial está por debajo del promedio nacional. Pero si es por casos diarios oficiales, la provincia vive su mayor pico en todo lo que va de la pandemia.



Jaime Granda, alcalde de Piñas, uno de los cantones más afectados con el brote de este mes, dice que el subregistro es enorme respecto a las cifras oficiales. El Oro está por debajo de las 5 000 pruebas PCR por cada 100 000 habitantes, cuando el promedio nacional es de 5 575, según el MSP.



“En Piñas el contagio es masivo, hay familias enteras con covid, pero la mayoría de enfermos no se está reportando ante el Ministerio, la gente se trata en sus casas, una situación similar a la de otros cantones de la parte alta de El Oro”, indicó Granda.



Piñas cuenta con 52 contagios activos y 121 personas en vigilancia epidemiológica según el MSP. El Comité de Operaciones de Emergencia (COE ) cantonal emitió nuevas resoluciones el pasado miércoles, tendientes a extremar controles de aforo y minimizar aglomeraciones.

La provincia suma

​

1 507 nuevos contagios oficiales en lo que va de enero. Los cantones que más incremento han experimentado en los primeros 22 días del mes son: Machala (con 905 nuevos infectados), Pasaje (con 188), Santa Rosa (114), Piñas (69) y Zaruma (65).



Las muertes se mantienen, no obstante, “en el rango normal” en la provincia. En los 20 primeros días de enero, el Registro Civil contabiliza 223 fallecimientos por todas las causas, incluido por covid-19, en El Oro. Eso aún está por debajo de las 284 defunciones registradas en diciembre.



El promedio habitual de muertes en Machala antes de la pandemia era de tres fallecidos al día y en los primeros 20 días de enero el promedio se ubica en 6,36 defunciones diarias. El tope máximo en toda la pandemia fue de 20 fallecimientos por día, en mayo del año pasado.



El COE cantonal de Machala no sesiona desde el pasado 15 de diciembre y espera reunirse en los próximos días para evaluar la situación sanitaria y analizar nuevas disposiciones, según informaron desde el Cabildo.



Este Diario solicitó el jueves a la Zonal 7 del MSP una actualización de las cifras de ocupación en el hospital Teófilo Dávila de Machala, pero hasta el cierre de esta edición no contestó.



El 15 de enero pasado, el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, dio datos de la ocupación la red pública en la provincia. Hospitalización covid-19 era 57,38 % y en camas UCI para casos de coronavirus, 100 %.



En el Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de Machala, las camas UCI estaban ocupadas hasta ayer al 93%, con solo una cama disponible de las 15 con las que está dotado. El resto de las 56 camas para hospitalización de pacientes con sintomatología respiratoria, asociada a covid, están ocupadas al 80%, según informaron desde esa casa de salud.



El alcalde de Pasaje, César Encalada, habló de un “rebrote” por efecto de los festejos de diciembre, incluidas las celebraciones por el campeonato de Barcelona Sporting Club.

El Municipio cerrará balnearios de agua dulce por el feriado de Carnaval, entre el sábado 13 y el martes 16 de febrero, y prevé prohibir reuniones y bailes populares por esas fechas.



El Centro de Atención Temporal (CAT) de Piñas fue abierto el 4 de diciembre para pacientes sospechosos y positivos de covid-19, en el marco de un convenio entre el Ministerio y municipios de la parte alta de El Oro.



El alcalde Granda explicó que cuentan con una unidad de cuidados intensivos y cinco respiradores. Pero el centro “no tiene personal para operar las UCI y solo atiende a pacientes leves y moderados”.



El acuerdo con el MSP fue que los municipios de Piñas, Balsas y Marcabelí equipen el centro y el Ministerio lo dote del talento humano para atender a 100 000 habitantes de seis cantones de la zona. La Gobernación de El Oro informó en días pasados que se acordó realizar el seguimiento de los compromisos adquiridos para la plena operación del CAT.