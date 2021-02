El lunes de Carnaval empezó con escaso movimiento e irrespeto a las medidas de bioseguridad

Personas jugando en canchas sin usar mascarilla y espacios donde la venta y la compra de alimentos se realizan sin distanciamiento. Estas imágenes son parte de este lunes de Carnaval, 15 de febrero del 2021, en Quito.

Aunque el día empezó sin un movimiento considerable, en espacios como San Roque, en las calles Cumandá y Loja, a las 09:00, la constante ya fue el irrespeto a conservar los dos metros de distancia recomendados durante la emergencia sanitaria. En la segunda de estas calles, la circulación vehicular está suspendida por obras en la calzada.



No obstante, al menos hasta las 09:30, en calles del Centro Histórico, que habitualmente son concurridas desde temprano, como la Chile y Rocafuerte, no se observó mayor movimiento. Claro que, de a poco, los dueños o trabajadores de locales comerciales iban abriendo los establecimientos y exhibiendo los productos.



Por su parte, el personal de Emaseo, realizó limpieza con hidrolavadoras. Las tareas fueron en el sector de la iglesia de La Merced, en las calles Cuenca y Chile.



En medio de la pandemia y con un incremento de los contagios de covid-19, en la capital aún es común ver a personas que hacen deporte sin respetar las medidas de bioseguridad.



Solo basta con acudir al Parque de la Mujer, en la av. Mariana de Jesús, para observar partidos de fútbol o básquet, en los que los jugadores no usan tapabocas.



En el parque La Carolina, las canchas también recibieron a deportistas. En este caso, algunos usaban el tapabocas y otros, no.



En esta área verde del norte de la urbe, varias personas optaron por caminar o trotar, algunos con mascotas. La mayoría sí usaba el implemento de bioseguridad.

De igual forma, hacia el norte, por la av. 10 de Agosto, hasta cerca de las 10:30, el movimiento tampoco fue significativo. Esto tanto de peatones cuanto de vehículos. Lo propio ocurrió en la av. Mariscal Sucre y en calzadas como la Amazonas.