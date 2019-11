Lula invita al primer gran evento en Brasil que reúne su mayor feudo político

LEA TAMBIÉN

El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva invitó este sábado 16 de noviembre del 2019 a sus seguidores a participar en el Festival Lula Libre, que se realizará el domingo 17 en Recife, y donde una semana después de salir de prisión, reaparecerá en su primer gran acto público en el noreste, su feudo político.

En la capital de Pernambuco, se espera que Lula se confirme como principal figura opositora del presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro.



El noreste es la tierra más querida del exmandatario -nació en el municipio de Caetés, Pernambuco, en 1945- y como hijo de la región y conocedor en carne propia de sus carencias, es donde cuenta con el mayor número de seguidores.



"Es mañana. Lula libre en Recife", publicó el exmandatario en los portales de sus redes sociales, junto con la imagen de un afiche que promociona el evento con su foto y la frase "haga parte del festival que es un símbolo de la lucha por la justicia para Lula".



El festival, un homenaje para el exmandatario que estaba programado desde cuando Lula estaba preso, será gratuito y tendrá más de 40 atracciones culturales, la mayoría presentaciones musicales de artistas como los reconocidos Chico César, uno de los íconos de la música popular brasileña y el grupo brasileño-mexicano Francisco el hombre.



No es la primera vez que se realiza un festival de este tipo en homenaje a Lula.

El Partido de los Trabajadores (PT), formación de Lula, ha organizado varios de estos eventos en diferentes ciudades del país, especialmente en Río de Janeiro y Sao Paulo para apoyar a su líder.



"Hoy, el Festival Lula Libre es un símbolo de la lucha por la justicia para Lula conocido en todo el país. Como en la dictadura, el festival trae la música como una forma de resistencia y politización en la lucha por la libertad del expresidente. Estas son canciones de protesta para denunciar que tuvimos un preso político en Brasil por más de 550 días", señaló el comité organizador del Festival.



Lula salió de prisión el pasado 8 de noviembre tras permanecer durante año y medio en la cárcel, tras una decisión de la Corte Suprema de Justicia que determinó que la prisión de una persona condenada antes de que se agoten todos los recursos es inconstitucional.



El expresidente estaba tras las rejas desde el 7 de abril de 2018, cuando comenzó a cumplir una pena de ocho años y diez meses por corrupción tras ser condenado en tercera instancia, acusado de recibir a manera de soborno un apartamento de playa de la constructora OAS a cambio de beneficios para la adjudicación de contratos con Petrobras.



No obstante, a Lula aún le resta una apelación que ya ha presentado ante la Corte Suprema, que todavía no se ha pronunciado.