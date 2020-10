Lukashenko destituye a ministro de Interior, a cargo de respuesta protestas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, destituyó este jueves 29 de octubre de 2020 al ministro del Interior, Yuri Karáev, y le sustituyó por el jefe del departamento de Asuntos Internos de Minsk, Iván Kubrakov, informó la agencia estatal Belta.

Karáev estaba a cargo hasta ahora de la respuesta de las fuerzas de seguridad a la mayor ola de protestas antigubernamentales en la historia de la antigua república soviética.



Las protestas, que se suceden desde hace casi tres meses para exigir la renuncia de Lukashenko tras las elecciones presidenciales de agosto han estado marcadas por el uso excesivo de la fuerza, detenciones masivas y el empleo de equipamiento especial como granadas aturdidoras, cañones de agua y pelotas de goma.



El Ministerio del Interior incluso ha permitido el uso de armas letales contra los manifestantes tras acusarles de haberse radicalizado y tras comparar algunos de ellos con terroristas.



Lukashenko ha exigido mano dura contra aquellos manifestantes y huelguistas que, a juicio del régimen y del presidente bielorruso, cometen actos de "terrorismo", como el bloqueo de vías ferroviarias.

​

Karáev sin embargo no abandonará la política, dado que el mandatario, en el poder desde hace 26 años, le ha nombrado asistente del presidente en la región de Grodno, donde, además de en Minsk, ha habido numerosas detenciones en las protestas.



La reestructuración de los órganos de Interior también incluye el nombramiento del secretario de Estado del Consejo de Seguridad, Valeri Vakulchick, como asistente del presidente en la región de Brest y el vicejefe del Ministerio del Interior, Alexandr Barsukov, como adjunto al mandatario en Minsk.



"Ustedes tres irán no solo a regiones especialmente peligrosas, sino también muy importantes", dijo refiriéndose a los que "está ocurriendo" en el país a raíz de las protestas, siempre según Belta. "Ustedes son militares, tienen conocimiento y no hay que enseñarles nada", expresó Lukashenko.



También anunció que sus asistentes en las regiones "tendrán poderes mucho más amplios", si bien no quiso concretar en qué consistirán esas nuevas prerrogativas.