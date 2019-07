Luis Verdesoto denuncia 118 casos de inconsistencias en los comicios de marzo pasado

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El consejero electoral, Luis Verdesoto, presentó un informe con presuntas irregularidades detectadas en los comicios del 24 de marzo pasado. Este martes, 23 de julio del 2019, el integrante del Consejo Nacional Electoral (CNE) señaló que se hallaron 118 casos de inconsistencias numéricas, entre el número de sufragantes registrado en cada Junta Receptora del Voto (JRV).

Estos hechos se habrían detectado en 12 provincias del país, siendo Guayas la circunscripción con más inconsistencias, llegando a 65 casos. Verdesoto señaló que el número de sufragantes debía coincidir en cada una de las actas de las dignidades electas: alcaldes, prefectos, concejales urbanos, concejales rurales y vocales de juntas parroquiales rurales.



Sin embargo, según el funcionario, hubo JRV en los que esto no ocurrió, dando pie a una posible variación de resultados. “Había distintos números de sufragantes, una cantidad para alcalde, menos para prefecto y otra cifra para concejales”, sostuvo.



Verdesoto resaltó que en otras 12 provincias no hubo indicios de estas inconsistencias, a las que calificó como un acto “rateril o gansteril”, más que hechos vinculados con afán político. “La defraudación no es solo aumentar votos, sino también quitar. Esto es un hecho doloso que tendrá que ser investigado”, indicó.



El consejero adelantó que entregará este informe a la Contraloría y la Fiscalía, donde ya ingresó una denuncia por presuntas inconsistencias en los comicios, particularmente en Guayas.



Para evitar que estas diferencias se presenten en futuros procesos, Verdesoto sostuvo que en el proyecto de reformas al Código de la Democracia, se propondrá que se comparen de manera obligatoria el número de sufragantes en cada acta de escrutinio.



“Insisto que la primera parte del proceso electoral está limpia, es legítimo, pero existen estos actos dolosos, que podrían presumir otros delitos. Lo que se hace es resguardar cada voto de los ecuatorianos, no pretendo hacer nada más”, manifestó Verdesoto.



Además, el consejero denunció que Luis L., el segundo funcionario a cargo de procesos electorales en el CNE, registra 34 procesos judiciales previos y aseguró que fue “condenado a nueve años de prisión por manejo y falsificación de documentos públicos”.



Advirtió que el funcionario cumplió dos años y tres meses de prisión y posteriormente la pena le fue condonada. “Esto me ocasionó dolor e indignación”, apuntó Verdesoto. Agregó que pidió al Pleno del CNE que Luis L. sea removido de su cargo.