Jefe de las FF.AA. evalúa protestas y pide ‘imprescindible protección legal a las operaciones del personal militar’

El general Luis Lara, jefe del Comando Conjunto de las FF.AA., identificó nuevas amenazas en Ecuador: Grupos criminales internacionales. Lo anunció durante la ceremonia militar que lo posesionó oficialmente como el uniformado de mayor jerarquía, este martes 12 de noviembre del 2019, en una ceremonia castrense en la Escuela Superior Militar (Esmil), en Parcayacu, al norte de Quito.

“Es imprescindible mejorar capacidades y medios digitales para la defensa de la soberanía, la lucha contra amenazas de grupos crimínales internacionales y consolidar la ciberseguridad y la ciberdefensa”, dijo Lara, un boina roja con formación en las fuerzas especiales del Ejército ecuatoriano, que fue nombrado jefe militar dos días después de que finalizarán las protestas que por 11 días se opusieron al Decreto 883 que elevó hasta mediados de octubre el precio del diésel y las gasolinas extra y ecopaís.



El flamante Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas se refirió este martes a la violencia registrada en esas manifestaciones, que se iniciaron el 3 de octubre, el mismo día que se puso en vigencia un estado de excepción por 30 días.



Frente a los soldados, en el Campo de Marte de la Esmil, Lara enfatizó que ante nuevas amenazas se requiere la “creación del sistema de comunicaciones conjunto de las Fuerzas Armadas” y se refirió a una “imprescindible protección legal a las operaciones del personal militar”.

#Esmil | El general Luis Lara, jefe del Comando Conjunto, dice que frente a nuevas amenazas es “imprescindible protección legal a las operaciones del personal militar”, así como la “creación del sistema de comunicaciones conjunto de las Fuerzas Armadas”



A la ceremonia de posesión del general Luis Lara llegó el presidente Lenín Moreno y los titulares de las funciones del Estado. En el acto también se oficializó el nombramiento del general Luis Altamirano como nuevo comandante del Ejército (Fuerza Terrestre).



Lara sostuvo que por la “total observancia a los DD.HH. se evitó males mayores a la Patria”, en alusión a la intervención de los militares en tareas contra las manifestaciones. “El reconocimiento al personal del Ejército, Marina y Aviación que debió enfrentar las más adversas condiciones, conteniéndose muchas veces a los agravios para cumplir su misión para establecer la paz y dar seguridad a los ecuatorianos”, agregó.



Lara también hizo una advertencia. “Que no se equivoquen los violentos, que no confundan los grupos criminales asociados al narcotráfico y la subversión, que no digan los corruptos. Nuestras FF.AA., que son parte sustancial de la historia más gloriosa de la Patria, no van a permitir que se repitan asonadas que atenten contra la paz del Ecuador y de la seguridad de sus ciudadanos”.