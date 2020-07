Canciller Luis Gallegos privilegiará la profesionalización de carrera diplomática

LEA TAMBIÉN

La búsqueda de cooperación para enfrentar la crisis es una de las prioridades para el nuevo canciller, Luis Gallegos. Otra tiene que ver con buscar acuerdos comerciales. Asimismo, anunció que privilegiará la profesionalización del servicio exterior.

El diplomático anunció que intensificará las gestiones para que “lo antes posible” el país forme parte de la Alianza del Pacífico y afianzar una asociación estratégica con China.



Gallegos presentó ayer, 14 de julio del 2020, los cuatro ejes de su gestión, que incluyen apoyar la renegociación de la deuda y buscar un trato preferencial y la atención a los migrantes ecuatorianos afectados por la crisis. “Es el momento más crítico de la humanidad en 75 años”.



Lo hizo en una rueda de prensa virtual, desde el Consulado de Ecuador en Nueva York, donde hasta la semana pasada se desempeñó como representante ante la ONU.



Gallegos, de 74 años de edad, se presentó como un diplomático con 54 años de carrera y aseguró que privilegiará a “aquellos funcionarios del servicio exterior que son de carrera y han tenido largos años de preparación”.



Para el exsubsecretario de Relaciones Exteriores Carlos Estarellas y el exministro Mauricio Gándara, uno de los temas más difíciles que debe afrontar Gallegos está casa adentro: reducir la cuota política en cargos diplomáticos.



“Este va a ser un problema porque le van a seguir exigiendo cuotas políticas al finalizar el Gobierno”, dijo Gándara. “El servicio exterior no es un regalo, es un trabajo”, dijo, por su parte, Estarellas.



Una semana antes de renunciar , el excanciller José Valencia compareció en la Comisión legislativa de Relaciones Internacionales, y no respondió cuántos funcionarios no tienen carrera diplomática.



“La Cancillería, en consulta con la Presidencia de la República, según corresponde a las designaciones políticas y de embajadores, se encuentra realizando las definiciones pertinentes”, dijo Valencia.



La Asociación de Funcionarios del Servicio Exterior reveló en abril que al menos 73 de los representantes diplomáticos eran por cuota política.



El número se acerca al 20% permitido por la Ley de Servicio Exterior al Primer Mandatario para estas designaciones. Es decir, 76, si se toma en cuenta que hay 380 funcionarios diplomáticos de carrera.



Entre ellos, según el distributivo de personal a junio pasado, están Jorge y Francisco Serrano Salgado, hermanos del asambleísta José Serrano, que ocupan el cargo de ministros en las embajadas de Francia y Hungría, respectivamente. Mary Verduga, exasambleísta, se desempeña como segunda secretaria en el Consulado de Los Ángeles.



El 25 de junio pasado, el presidente Lenín Moreno firmó el Decreto Ejecutivo para el retorno de los embajadores de Ecuador en Costa Rica, Francia, Hungría, Indonesia, Irán, Nicaragua, Rusia y Sudáfrica. A excepción de María Belén Moncayo, quien por dos años estuvo en Nicaragua, todos son embajadores de carrera.



“Creo que hay una cuota política que debe ser siempre observada y que, además está controlada mediante auditoría y Contraloría, nosotros privilegiaremos la profesionalización”, puntualizó Gallegos.



Luis Gallegos

Tras asumir su puesto al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Luis Gallegos definió cuatro ejes de gestión. 1. Buscar cooperación a todos los niveles para afrontar la crisis del covid-19. 2. Consolidar las relaciones políticas y comerciales con Estados Unidos, la Unión Europea, y afianzar una asociación estratégica integral con China. 3. Gestionar con organismos internacionales de crédito para aliviar el servicio de la deuda y buscar un trato preferencial. 4. Enfocar la diplomacia en el bienestar y en los derechos humanos de los ecuatorianos, entre ellos los migrantes, que son afectados por la pandemia.



José Valencia



El excanciller estuvo en funciones del 12 de junio de 2018 al 8 de julio de 2020. Entre sus acciones más importantes está haber gestionado el retiro del asilo diplomático a Julian Assange, el 11 de abril de 2019. También ejecutar las acciones del presidente Moreno para salir de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (Alba), la denuncia del tratado constitutivo de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), e incorporarse a Prosur. A su vez, reactivó la Academia Diplomática. La semana pasada anunció que renunciaba al cargo “por motivos personales”, aunque dijo que seguirá en el servicio exterior.



María Fernanda Espinosa



Por falta de solo cuatro votos en la Asamblea, María Fernanda Espinosa, la primera canciller del gobierno de Lenín Moreno, evitó ser censurada por la Asamblea hace un año. Estuvo en funciones del 24 de mayo de 2017 al 11 de junio de 2018. Dimitió a su cargo para asumir la Presidencia de la Asamblea de las Naciones Unidas, el 11 de junio de 2018. Asambleístas de Creo y del PSC buscaron su interpelación por supuesto incumplimiento de funciones por el manejo de la crisis de seguridad en la frontera norte. También fue cuestionada por la entrega de la nacionalidad ecuatoriana al fundador de WikiLeaks, el australiano Julian Assange.