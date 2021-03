Monseñor Luis Cabrera presidió la misa virtual para celebrar el Domingo de Ramos en Guayaquil

El monseñor Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil, presidió de forma virtual la misa que se celebró por Domingo de Ramos.

Desde las 07:00 de este domingo 28 de marzo del 2021, a través de las redes sociales de la Arquidiócesis de Guayaquil, el párroco se dirigió a los fieles y comentó que en esta fecha se recuerda la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén y se proclama su pasión y muerte.



A través del video se mostró el altar de la iglesia, desde donde el párroco guió la celebración, que duró alrededor de 30 minutos. En ella se compartieron cánticos y oraciones, al igual que en las misas presenciales que se realizaban cada domingo, antes de la llegada del coronavirus.



Gracias al uso de herramientas digitales, en la ceremonia participaron fieles desde cualquier punto del país.



La Arquidiócesis indicó que están habilitadas 68 iglesias para recibir a los fieles en este domingo 28. Por las limitaciones en el aforo, las sedes realizarán entre tres y ocho ceremonias a lo largo del día. La Iglesia María Rosa Mística, ubicada en el norte de Guayaquil, por ejemplo, hará ocho.

Gracias al uso de herramientas digitales, en la ceremonia participaron fieles desde cualquier punto del país. Foto: Cortesía



A las 11:00 está previsto realizar, de forma presencial, la Santa Misa en honor a Jesús del Gran Poder. Esta se efectuará en la Iglesia San Francisco, ubicada en la avenida 9 de octubre y Pedro Carbo, en el centro de Guayaquil. La procesión de Cristo del Consuelo no se realizará para evitar aglomeraciones.



En esta ocasión, para cumplir con el distanciamiento, el sacerdote solicitará a los feligreses permanecer en sus lugares mientras se rocía los ramos con agua bendita.



La Arquidiócesis solicitó a quienes asistan a las ceremonias religiosas de forma presencial que cumplan con las medidas de bioseguridad como el uso de mascarilla y el distanciamiento entre los asistentes.



Para el jueves 1 de abril está prevista la celebración de la Misa Crismal. En este año, según informó la Arquidiócesis, no se efectuará el lavatorio de pies.



El viernes 2 se realizará por primera vez la edición 61 de la Procesión del Cristo del Consuelo a través de medios digitales. Esta será a las 07:00.

Posteriormente, a las 09:00, una réplica de la imagen sobrevolará la ciudad por segundo año consecutivo.



La Adoración de la Cruz no se desarrollará con beso en las iglesias, a excepción del sacerdote que preside. El resto de los fieles podrá acercarse y hacer una genuflexión o reverencia delante de la Cruz, manteniendo en todo momento el debido distanciamiento.



El sábado 3 (Sábado Santo) y domingo 4 de abril (Domingo de Pascua) se realizarán las transmisiones en vivo de las eucaristías y vigilias.



Solo el sacerdote con sus ayudantes podrá encender el Cirio Pascual en el exterior del templo religioso. Los fieles permanecerán en sus puestos cumpliendo las normas de seguridad, donde encenderán sus velas. No se hará procesión de ingreso de los fieles al templo.



Los horarios y las normas a cumplirse en todas las celebraciones están publicados en la página web de la