¿Dónde puedo denunciar si soy víctima de un robo?

El cierre de las oficinas fiscales de Quito ha generado malestar en los ciudadanos que necesitan presentar sus denuncias y no pueden hacerlo.

Ante esta problemática, los ciudadanos que sufren un robo pueden acudir a las oficinas de la Policía Judicial, aunque el trámite se alarga, pues recién desde esas oficinas se remitirá la documentación a la Fiscalía, para que siga todo el proceso, que incluye asignarse un fiscal y llamarlo para que valide la denuncia con su firma.



¿En dónde funciona la Unidad de Flagrancias en Quito?



Las oficinas de la Policía Judicial están ubicadas en la calle Pinzón e Isla Floreana, en el sector de Jipijapa, en el norte de Quito.



¿Qué documentos necesita presentar en la Policía Judicial?



- Cédula de identidad o pasaporte



- Dos copias a color de la cédula o pasaporte



La Policía Judicial está abierta las 24 horas, todos los días



¿Cuándo debo ir a la Policía Judicial?



Cuando haya sufrido un robo, pero no existan detenidos. Cuando hay personas apresadas el delito es flagrante y en esos casos los expedientes se tramitan en las Unidades de Flagrancia, que no ha cerrado durante toda la pandemia.



En la avenida Patria y Nueve de Octubre, en el norte de Quito. Está abierta las 24 horas del día



¿Qué necesito?



La cédula de identidad o pasaporte





¿Qué pasa si me robaron los documentos?



No necesita ir a la Policía Judicial. Puede denunciar el robo o pérdida de los documentos de identidad en la web de la función judicial.