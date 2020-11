Lucio Gutiérrez: ‘Firmaré un decreto para ir a una mega consulta popular’

¿Qué país recibiría?

Un país quebrado que se cae a pedazos por la corrupción, el desempleo y la pobreza. Firmaré el Decreto para impulsar el proyecto de empleo inmediato. Pondré en ejecución el concepto, que apliqué en mi primer gobierno, que el que tiene que ajustarse los cinturones es el Estado y que al pueblo hay que bajarle las tasas de interés y los impuestos, y darle trabajo. Los empleadores no pagarán impuestos por los nuevos empleos, el concepto es que el Gobierno recibirá ingresos a través del IVA y el consumo.

¿Habrá reforma política en su período?

Firmaré un decreto para ir a una mega consulta popular y aprobar una nueva Constitución. Allí vamos a bajar el número de asambleístas a la mitad. Pido ecuatorianos que me entiendan, el país está en crisis y todos tenemos que dar la solución de la crisis, así que vamos a bajar los sueldos, nadie ganará más de USD 3 000.



¿En el sector público?

En el sector público nadie ganará más de USD 3 000, y todo aquello que nos ahorramos en sueldos servirá para incrementar el salario mínimo vital. Vamos a eliminar todos los privilegios, las pensiones vitalicias. Aprobaremos el marco constitucional para que vengan los bancos internacionales y, con base en la competencia, romper el monopolio de la banca privada que es el principal obstáculo para el desarrollo de la economía. Un emprendimiento no se puede desarrollar con créditos del 24, del 26% de interés anual.



¿Cuánto tiempo tomará que el país tenga ese nuevo marco legal?

La mega consulta será en el primer mes de mi gobierno.

¿Llamará a una Asamblea Constituyente?

No, porque se demora y es costosa. Lo haremos en una alianza directa del presidente Lucio Gutiérrez y el pueblo. En un referéndum aprobaremos la nueva Constitución y ese mismo día, en consulta popular, aprobaremos todas las leyes necesarias. Con un nuevo Código Penal aprobaremos cadena perpetua para los políticos ladrones. Y a los malos funcionarios que se roben el dinero del pueblo, les daremos tres meses para que devuelvan la plata robada.



¿Cuándo cree que den frutos estas políticas?

Tendrá que ser en el primer año. Les recuerdo que ya me hice cargo de un país en crisis; el presidente Gustavo Noboa no pagó al sector público más de 730 millones de dólares, de un presupuesto de USD 6 400 mi primer año de gobierno. Y nunca reclamé nada.



¿Cuál será su equipo económico? ¿Llamará al actual ministro Mauricio Pozo, que estuvo en su administración?

Vamos a invitar a los exministros para ver quiénes están en condiciones de trabajar conmigo, en un equilibrio con gente nueva. Con respecto al economista Pozo, es un excelente ministro, pero el presidente Lenín Moreno no está a la altura de la situación histórica y no le va a servir de mucho tener un excelente ministro.

Usted ya fue presidente. ¿Cuáles son los errores políticos que enmendaría, como la defenestración de la Corte Suprema de Justicia?

Me arrepiento de haber creído en la palabra mentirosa de los generales. Mi gobierno fue el único que recuperó la plata robada por los banqueros en el feriado y el salvataje bancario, recuperamos como USD 1 000 millones, cinco banqueros estuvieron encarcelados y a los que no querían pagar les comenzamos a incautar bienes, esto irritó a la bancocracia, irritó a la oligarquía de Quito y Guayaquil, se unieron, compraron a los generales traidores. No me duele la mentira y la traición de Alfredo Palacio, sí me duele la traición y la mentira de los generales. Decidí continuar con la cúpula militar, ese es el error más grave que yo he cometido en mi vida.



Usted fue derrocado. ¿Tiene alguna estrategia para pasar los dos años de administración?

Mi estrategia es hacer un mejor gobierno que la primera vez. Ya no voy a tener el peligro de generales traidores que se dejaron comprar, en unos casos por la oligarquía ecuatoriana y en otros casos por la oligarquía internacional manejada por Chávez. Entonces había que buscar algún pretexto para que de algún sector del norte de Quito, en carros Mercedes Benz, salgan a protestar… que hubo gente del pueblo que no estaba de acuerdo, por supuesto, los quiteños querían cambios en la forma y en algunas decisiones de Lucio. Estaba listo para realizar esos cambios.

Hoja de vida

Lucio Gutiérrez (Quito, 1957). Es coronel retirado del Ejército. Estuvo en la revuelta con la que fue derrocado Jamil Mahuad en el año 2000 y tomó le poder en un triunvirato. Luego fue amnistiado y se lanzó a las elecciones del 2002. Fue posesionado Presidente, y en el 2005 fue derrocado por una revuelta popular.