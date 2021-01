Lucio Gutiérrez: 'Invitaremos a empresas como Facebook, Google y Amazon a invertir en Ecuador'

El expresidente de la República, Lucio Gutiérrez, repasó una parte de sus propuestas ante la prensa que se acreditó para la segunda jornada del Debate Presidencial 2021, efectuada este domingo 10 de enero.

Su plan se centra en la convocatoria a una "mega consulta popular" en el primer mes de su Gobierno y puso como ejemplo lo que ocurrió en 1978, cuando se preguntó a los ecuatorianos si querían la Carta Política que regía en ese entonces o aprobar una nueva, sin dar más detalles.



Habló de algunas propuestas que no tienen asidero constitucional, como sancionar con cadena perpetua a políticos, jueces y consejeros electorales "corruptos".



Además, habló de invitar a empresas tecnológicas como Facebook, Google y Amazon para invertir en el país y transformar al Ecuador en un "centro logístico y de tecnología".



Al ser consultado sobre cómo generará confianza para la inversión extranjera si no completó su mandato, pidió que "no se sigan repitiendo las mismas mentiras". Acusó a la "oligarquía y a la bancocracia" de no permitirle terminar el período presidencial.







Video: YouTube, canal: Diario EL COMERCIO