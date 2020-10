Lucifer, el preso que confesó haber matado a 48 reos en una cárcel

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Marcos Paulo da Silva de 43 años ha confesado haber asesinado a 48 presos en una cárcel de Sao Paulo, en Brasil. Es conocido como 'Lucifer' y su firma consiste en decapitar y arrancar las vísceras a sus víctimas.



'Lucifer' fue encarcelado cuando tenía 18 años, en 1995, por un robo menor. Ha pasado aproximadamente 25 años en prisión, según información de Infobae.



Marcos Paulo da Silva recibió el apodo de 'Lucifer', debido a que tiene un tatuaje con la frase “Lucifer es mi protector”. En su cuerpo tiene imágenes de tridentes, demonios, calaveras y una esvástica nazi.



Él fue condenado a 217 años y tres meses de prisión por homicidios perpetrados en el interior de la cárcel. 'Lucifer' todavía está a la espera de recibir una sentencia por haber ordenado la muerte de otros dos prisioneros en el 2015, según información de La Secretaría Estatal de Administración Penitenciaria de Sao Paulo.



En el 2009, Marcos Paulo da Silva fundó la hermandad 'Resgate do Bonde Cerol Fininho', una agrupación criminal creada para supuestamente asesinar integrantes del grupo Primer Comando de la Capital (PCC), considerada una de la asociaciones delictivas más grande de Sudamérica.



La firma de 'Lucifer' supuestamente consiste en varias reglas impuestas para los crímenes como: decapitar a las víctimas, arrancarles las vísceras y escribir con la sangre de sus víctimas el nombre 'Cerol Fininho' en las paredes de las celdas. Él ha declarado su intención de "acabar con los tiranos que usan sus fuerzas para oprimir a los más débiles".



“Cuando él llega a una cárcel, es cuestión de tiempo para que comience a matar y cometer actos de barbarie contra los demás presos. Necesita tratamiento urgente”, comentó un guía penitenciario del Presidente Venceslau.



"Fui usado por el PCC para exterminar presos. Pero no me arrepiento de matar a aquellas personas, porque era una lucha justa. Había muchos violadores y ladrones que robaban dentro de la prisión", habría confesado.



Otras facciones conocidas en el sistema penitenciario de Brasil son Serpiente Negra, Secta Satánica (SS), el Tercer Comando de la Capital (TCC) y Amigos de los amigos (ADA), entre otros, que son considerados los principales rivales de Silva y su organización, y con los que mantiene enfrentamientos.



Para los psicólogos del sistema penitenciario de Sao Paulo, la “alta peligrosidad de Lucifer no se debe a una enfermedad mental, sino a un trastorno de personalidad antisocial”, según recopila el medio antes mencionado.



“¡Cómo me gusta esto, quiero matar más presos!” gritaba mientras asesinaba a cinco presos en la penitenciaría de Serra Azul en 2011. 'Lucifer' ha pasado por diversas cárceles a lo largo de 25 años.



'Lucifer' fue diagnosticado con psicosis y trastorno de personalidad en 2018 luego de mutilarse varias veces en los brazos, las piernas y el vientre. En varias ocasiones ha hecho público su orgullo por haber matado a 48 personas bajo el lema "lealtad, justicia, guerra y muerte" .



En julio del 2020 volvió a la cárcel Presidente Venceslau, pero no ha recibido tratamiento.