La lucha contra la pandemia: cuándo y cómo llega la vacuna a Latinoamérica

Con la aprobación de las primeras vacunas contra la covid-19 y el inicio de su aplicación masiva, Latinoamérica sigue tratando de asegurarse las dosis necesarias para no quedarse atrás en la inmunización, mientras crecen las voces de alerta sobre un acaparamiento por parte de países de mayores ingresos.

Aunque unas cinco vacunas ya se están administrando en el mundo y otras 48 candidatas se encuentran en una fase avanzada de investigación, organismos internacionales y Gobiernos son conscientes de que la demanda global superará con creces la oferta, por lo que el afán mundial es asegurarse el acceso de forma rápida.



"América Latina tiene múltiples fuentes potenciales de vacunas, pero urge un mayor compromiso de los países de ingresos altos para financiar y compartir las que ya reservaron", dijo Anthony D. So, investigador de la Universidad Johns Hopkins y coautor de un estudio que revela que una quinta parte de la población mundial no tendrá acceso a las vacunas hasta 2022 tras el acopio hecho por naciones ricas.



El tempor por un acaparamiento

Según la investigación de So y Joshua Woo, publicada esta semana en la revista British Medical Journal, mientras "países de altos ingresos han asegurado suministros futuros de vacunas para la covid-19, el acceso para el resto del mundo es incierto".



Según sus datos, al 15 de noviembre de 2020 se habían reservado más de 7 000 millones de dosis con 13 fabricantes de vacunas, el 51 % de ellas destinadas a un grupo de países de ingresos altos que representan solo el 14% de la población mundial.



Para esa fecha, EE.UU., que registra el 24 % de los casos de covid-19 a nivel mundial (18 millones de contagios), había comprado 800 millones de dosis; mientras que Japón, Australia y Canadá apartaron en conjunto más de 1 000 millones, aunque no representan ni el 1 % de los casos actuales.



Eso contrasta con Latinoamérica y el Caribe, que sigue como una de las regiones más afectadas, con 14 millones de contagios (19,6 % del total global) y más de 470 000 fallecimientos (un 30 % mundial), lo que representa una tasa de 72 muertes por 100 000 habitantes frente a un promedio global de 21.



Las vacunas posibles

La Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene registradas más de 200 candidatas a vacunas y al menos cinco ya se están aplicando en algunos países.



La de la estadounidense Pfizer y la alemana BioNTech se comenzó a inyectar este mes en EE.UU., Reino Unido y Canadá, y la de Moderna comienza a administrarse este lunes en Estados Unidos.



Rusia también inició el 15 de diciembre una vacunación masiva con la Sputnik V (de Gamaleya) y China ha usado desde julio al menos dos candidatas a vacunas para "casos de emergencia".



Entre las más adelantadas (fase 3 de estudios clínicos), pero no aprobadas, están cinco de China, las de Janssen (Johnson & Johnson) y Novavax, de EE.UU.; la de la británica AstraZeneca con la Universidad de Oxford; la india Bharat Biotech; y la desarrollada por la canadiense Medicago.



A estas se suman cuatro proyectos de Cuba, de los que el más avanzado es 'Soberana 01', en primeras fases de ensayos clínicos.



El mecanismo de equidad

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Latinoamérica puede obtener las vacunas mediante pactos directos con los fabricantes, con acuerdos por bloques y con el mecanismo COVAX.



A COVAX, coordinado por la OMS para dar acceso con equidad a las vacunas, se han adherido unos 180 países con el fin de tener garantizadas dosis iniciales para cubrir al menos el 3 % de la población en las primeras fases, llegando finalmente al 20 %, lo suficiente para proteger a las personas en mayor riesgo.



"COVAX desempeñará un papel clave para garantizar el acceso a estos países de ingresos bajos y medianos", explicó So al agregar que el Fondo de ese mecanismo ha reclutado países que comprenden el 90 % de la población mundial, con "las excepciones notables de Estados Unidos y Rusia".



Dentro de COVAX, Latinoamérica y el Caribe registra cerca de 30 países o territorios con capacidad para comprar las vacunas y 10 elegibles para recibirlas como donación: Bolivia, Dominica, El Salvador, Granada, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas.



El Fondo Rotatorio de la OPS estima que para vacunar al 20 % de la población de la región se necesitarán 273 millones de dosis (con un esquema de dos aplicaciones a USD 10,55 cada una), lo que implica un costo proyectado de 2.714.200.000 dólares.



Hasta el momento, COVAX, que planea empezar a distribuir vacunas en el primer trimestre de 2021, tiene acuerdos con AstraZeneca/Oxford, Novavax, Janssen y la de Sanofi/GSK (en fase 1/2 de estudios clínicos), pero aún no se concreta con las de Pfizer y Moderna.



Acuerdos directos

Entre los laboratorios que tienen más acuerdos en Latinoamérica están Pfizer y AstraZeneca, aunque los proyectos rusos y chinos, e incluso cubanos, también tendrán presencia.



AstraZeneca, cuya vacuna tendría un menor coste y condiciones más favorables de almacenamiento que las de Pfizer y Moderna (que requieren ultracongelación), anunció en noviembre acuerdos para suministrar más de 200 millones de dosis a Argentina, Brasil, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador y México, a los que se suman ahora reservas para Chile, Colombia, El Salvador, Honduras y Panamá.



En tanto, Pfizer, que también llevó a cabo sus estudios de fase 3 en la región, ha logrado acuerdos con Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Panamá y México.



Previsiones de entrega en Latinoamérica

México. Se esperan 125.000 dosis de Pfizer para comenzar la aplicación en la última semana de diciembre. El Gobierno ha prometido además 77,4 millones de dosis de AstraZeneca, 35 millones de la china CanSino y 34,4 millones de COVAX.



Argentina. Está en proceso de compra de la rusa Sputnik V para empezar a aplicarla a finales de este mes, así como con AstraZeneca (en marzo) y con COVAX. También busca cerrar un negocio con Pfizer.



Chile. Espera recibir las primeras 20 000 dosis de Pfizer antes de que acabe diciembre. Ha suscrito acuerdos para desarrollo y distribución con la china Sinovac, Janssen y AstraZeneca, así como con COVAX.



Brasil. Aunque no hay fecha de inicio de vacunación, el Gobierno nacional espera contar desde enero con 24,7 millones de dosis AstraZeneca, Sinovac y Pfizer, y hasta marzo con 93,4 millones de dosis.



Colombia. Comenzará a aplicar la vacuna en las primeras semanas de 2021 tras cerrar negocios para adquirir 10 millones de dosis de Pfizer y 10 millones de AstraZeneca. A través de COVAX obtendrá 20 millones de dosis.



Ecuador. Ecuador aprobó la vacuna Pfizer-Biontech para su administración a comienzos de 2021 y también firmó acuerdos con AstraZeneca y Moderna.



Panamá. El Gobierno anunció la compra de 3 millones de vacunas de Pfizer y recibirá las primeras 450 000 dosis entre "la segunda mitad de enero y la primera mitad de febrero". También adquirió un millón de dosis de AstraZeneca.



Venezuela. En noviembre el Gobierno aseguró que en el primer trimestre de 2021 recibirá más de 10 millones de dosis de la rusa Sputnik V y que esperaba acuerdos con China y Cuba.



Honduras. Es un país prioritario de COVAX y compró 1,4 millones de dosis de AstraZeneca, cuyo primer lote puede llegar en abril.



Paraguay. Adelantó USD 7 millones para 4 millones de dosis a través de la Coalición CEPI, la Alianza Gavi para las Vacunas (Gavi) y la OMS, que se espera que lleguen en mayo o junio de 2021.



Perú. El país no tiene aún acuerdos con laboratorios ni fechas para recibir vacunas, pero el Gobierno dice que contará con un lote de millones de dosis con COVAX.



Costa Rica. Tiene acuerdos con Pfizer para vacunar a 1,5 millones de personas, otro con AstraZeneca que cubrirá a 500.000 personas y otro con COVAX para un millón de habitantes.



Cuba. Apuesta por sus propias candidatas, de las que ya cuenta con cuatro en fase de ensayos clínicos y espera hacer vacunación masiva antes de que finalice el primer semestre de 2021.



El Salvador. Además de COVAX, el Gobierno prevé acuerdos con cuatro farmacéuticas, entre ellas AstraZeneca para un suministro de dos millones de dosis.