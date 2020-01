Luis Loyo, sentenciado por tráfico de influencias,  dice que Esthela Acero llevó su carpeta al CNE

LEA TAMBIÉN

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea recibió este lunes 20 de enero del 2020 nuevas comparecencias en relación con el pedido de juicio político contra Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Entre las comparecencias estuvo la de Luis Loyo, exdirector de procesos electorales, sentenciado a un año de cárcel por tráfico de influencias. Lo hizo a través de una videoconferencia desde una cárcel de Guayaquil.



Loyo reconoció ante los comisionados que su carpeta para ocupar esa dignidad fue llevada ante la Unidad de Talento Humano del CNE por Esthela Acero, una de las integrantes de ese organismo, aunque negó que haya existido favoritismo.



"La consejera Acero dio mi carpeta, pero jamás me recomendó", adujo al final de su comparecencia que tomó unos 40 minutos.



A su vez, Loyo manifestó que no se considera amigo de la presidenta del CNE, Diana Atamaint, a quien los consejeros de minoría le piden explicaciones de su contratación.



En la comparecencia no entró en detalles sobre el proceso judicial que enfrenta. No lo acompañó su abogado defensor.



También se tenía programada la comparecencia de exfuncionarios electorales de Los Ríos, en donde se denunciaron anomalías en los pasados comicios seccionales.



Atamaint será convocada para que presente sus descargos el próximo miércoles 22 de enero del 2020. Después, la Comisión entrará en una fase de valoración de las pruebas de cargo y de descargo.



La semana pasada estuvieron en la Comisión el resto de vocales del CNE. De ellos, Luis Verdesoto y Enrique Pita criticaron la gestión de Atamaint, mientras que José Cabrera la defendió.



En el cronograma de la mesa parlamentaria consta la presentación de un informe hasta el 27 de enero, aunque su titular, Johana Cedeño, no descarta pedir una prórroga de cinco días.



Del informe dependerá si el caso va al Pleno para una eventual censura y destitución de Atamaint o se archiva.