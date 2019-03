Lourdes Tiban denunció que la Policía Nacional y la Gobernación de Cotopaxi no le permiten estar en los recintos electorales de Salcedo

LEA TAMBIÉN

Los simpatizantes del movimiento Pachakutik denunciaron ser perseguidos por parte de un grupo de agentes de la Policía Nacional y la Gobernación de Cotopaxi este domingo, 24 de marzo del 2019.

"Al recinto que voy está la gente de la Gobernación, el Jefe Político y uniformados indicando que no pueden ingresar los candidatos a los recintos electorales. No podemos saludar y estar con ropa de color rojo", indicó la candidata para la alcaldía de Salcedo, Lourdes Tiban.



Un oficial de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) acompañado de tres soldados solicitó a la aspirante Tiban que salga de la unidad educativa Cristóbal Colón, ubicada en el sur de Salcedo.



Mientras los simpatizantes de Pachakutik reclamaban a los uniformados sobre su accionar. "Ingresó otro candidato y no le dijeron nada", "ya basta de perseguirnos", "solo porque estamos de rojo nos quieren sacar"... gritaron los adeptos.



Tiban abandonó el recinto electoral mientras los uniformados ubicaron una barrera en el ingreso. "Hay disposiciones por parte del CNE de que los candidatos no pueden ingresar porque atraen a las masas", indicó el oficial de la FAE, Juan Pablo Pozo.

Tiban ejercerá su voto en el recinto electoral de la parroquia rural de Mulalillo, ubicada a 20 minutos del centro del cantón Salcedo.