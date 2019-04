Lourdes Cuesta sale de CREO y asegura que no se va a otro bloque

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El bloque del movimiento Creo sufre una baja, a dos semanas de la reorganización de la Asamblea. Lourdes Cuesta, confirmó hoy, lunes 29 de abril del 2019, su separación de esta organización política.

Cuesta comentó que en los primeros días de este mes acudió al Consejo Nacional Electoral (CNE) para desafiliarse de Creo, pero que no se unirá otra bancada parlamentaria. El movimiento tenía 21 integrantes.



¿Por qué decide separarse de Creo?

Hace ya casi un mes tomé la decisión de desafiliarme del movimiento Creo porque considero que, a veces, como independiente se puede trabajar de mejor manera, se puede pelear más por ciertos proyectos de ley que no tienen una bandera política.



¿Se va a otro grupo?

No me voy a ningún movimiento político, no me voy a ningún bloque. Voy a trabajar como independiente.



¿Esto significa que no tuvo respaldo a sus propuestas en la bancada?

Yo a mis compañeros les tengo un gran cariño y sé que ellos me apoyan, así como ellos cuentan con mi apoyo también.



Pero usted fue una de las fundadoras de Creo…

Efectivamente no fue una decisión fácil. A Guillermo Lasso le tengo una estima personal. Son decisiones difíciles de tomar, pero hay que tomarlas en determinado momento.



¿Falló la coordinación?

No. Homero Castanier (el coordinador) es una gran persona, es un hombre que genera siempre consensos, que sabe escuchar. Homero tiene todo mi respaldo y siempre lo tendrá.



¿Seguirá votando con Creo, a pesar de que se separa?

En los proyectos que ameritan por supuesto. Que yo me haya separado del movimiento Creo no quiere decir que mis principios cambiaron o que mi ideología varíe.



¿Guillermo Lasso, el líder de Creo, no le pidió que se quedara?

No, no me dijo absolutamente nada. Veo que ninguno somos indispensables, así que no hubo ningún pedido de por medio.



¿De cara a la reorganización de la Asamblea tiene alguna aspiración?

Mi aspiración es continuar en la Comisión de Justicia.