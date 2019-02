'Lorena', la historia de violencia vivida por una ecuatoriana en EE.UU.

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La ecuatoriana Lorena Gallo, conocida como Lorena Bobbit, narró la historia de violencia que vivió durante su matrimonio con John Wayne Bobbitt en Manassas, Virginia, Estados Unidos, 25 años después de que cortara el miembro sexual de su esposo. El hecho ocurrido el 23 de junio de 1993 y copó páginas de los principales medios a escala global.

Este pasaje de la vida de la migrante ecuatoriana fue motivo de burlas, titulares de tabloides y segmentos noticiosos que contaban lo sucedido desde la perspectiva del marido mutilado. Sin embargo, ahora ella quiso narrar la "verdadera historia" en un documental que se estrena este 15 de febrero del 2019 en Amazon Prime Video. El trabajo audiovisual tiene cuatro partes y fue producido por Jordan Peele.



En una entrevista para el The New York Times, la ecuatoriana señaló que el documental aborda la vida de una joven inmigrante que sufrió violencia doméstica durante años, que fue violada por su marido y sin tener adónde ir, una noche reaccionó ante los maltratos de los que fue víctima.

Lorena Gallo durante el el juicio en 1993. Foto: Captura



Gallo, quien actualmente trabaja en la una fundación que creó para ayudar a las víctimas de violencia de género cuestionó las coberturas mediáticas de ese entonces, que se enfocaron en la castración de su exesposo. “Los medios solo querían hablar de eso como si no querían darse cuenta o no les importaba por qué lo hice”, dijo para el medio estadounidense.



La activista dijo al Times que las personas parecían haber olvidado que antes que ella fuera enjuiciada por lo sucedido en junio de 1993, su expareja fue imputado por violación conyugal, del que fue exonerado. "En ese entonces, el abuso sexual doméstico acababa de ser tipificado como delito en los cincuenta estados de Estados Unidos; en Virginia era casi imposible comprobarlo".



Lorena opinó que poco se habló de que ella fue declarada no culpable en el juicio que Bobbit siguió en su contra por la mutilación. Durante el proceso, la mujer alegó demencia temporal y tuvo que pasar un corto período de un hospital psiquiátrico.



Un años después del juicio, en 1994, Lorena retomó su vida y regresó al trabajo de manicurista. Después trabajó como peluquera y agente de bienes raíces. Posteriormente conoció a David Bellinger en la universidad, con quien se unió después de años de relación de amistad. La pareja ahora tiene una hija de 13 años y vive en Manassas, la misma localidad donde su vida cambió. Nunca se mudó.



Lorena Gallo actualmente trabaja en Lorena’s Red Wagon, su organización sin fines de lucro que ayuda a las sobrevivientes de violencia doméstica en EE.UU.



Al Times, Lorena cuenta que tuvo contacto con la prensa, pero rechazó las ofertas para convertir el incidente con John Bobbitt en una película o una serie de televisión. Además dice que rechazó un millón de dólares para posar en Playboy. “Habría sido genial, pero no me educaron así”, señaló.



La ecuatoriana asegura que los cineastas que se comunicaron con ella a lo largo de los años no querían abordar en el abuso que vivió, la historia de la que ella sí quería hablar y se podrá ver en el documental de su vida.