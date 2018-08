López Obrador tendrá a 20 'profesionales' a cargo de su seguridad

LEA TAMBIÉN

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo hoy, jueves 9 de agosto del 2018, que su seguridad personal estará a cargo de 10 hombres y 10 mujeres "profesionales", en lugar del cuerpo militar especial que siempre ha custodiado al presidente. "Voy a contar con una 'Ayudantía'.

Voy a tener un equipo de 20 profesionales. No necesariamente profesionales en el tema de seguridad, sino profesionales porque todos ellos van a tener un nivel académico, de cuando menos licenciatura", anunció a la prensa.



Tras una reunión privada con el actual presidente, Enrique Peña Nieto, López Obrador explicó que este cuerpo de seguridad no estará armado y estará integrado por abogados, médicos e ingenieros, entre otros profesionales.



Esos 20 hombres y mujeres tomarán cursos y capacitaciones "para que haya una protección mínima para que ayuden, faciliten las cosas", añadió AMLO, como se le conoce por sus iniciales. Desde su victoria electoral el 1 de julio, el político nacionalista de izquierda no había aclarado quiénes se harían cargo de su seguridad, puesto que descartó desde el principio el uso del Estado Mayor Presidencial, que se encarga de custodiar al presidente.

El veterano político de 64 años reiteró hoy que este cuerpo militar especial pasará a formar parte del Ministerio de Defensa en cuanto asuma la presidencia el 1 de diciembre.



"No va a haber Estado Mayor Presidencial, ese es un planteamiento que con toda claridad hemos hecho", manifestó. Cuando fue alcalde de la Ciudad de México (2000-2005) López Obrador prescindió de escoltas fornidos que lo protegieran o abrieran paso, pero tuvo a un grupo especial de mujeres, vestidas de civil, que se encargaban de su seguridad y que eran conocidas como "Las gacelas".



El tema de la seguridad personal del futuro presidente era una incógnita, sobre todo en un país como México, con sangrientas pugnas entre cárteles de la droga y que el año pasado alcanzó cifras récord con más de 30 000 homicidios dolosos.