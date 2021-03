López Obrador dice que zar contra la pandemia en México ya se recuperó de covid-19

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó este lunes 15 de marzo del 2021 que Hugo López-Gatell, zar de la lucha contra la pandemia en el país, ya se recuperó del covid-19 y defendió su gestión al frente de la emergencia sanitaria.

"Él ya se incorporó a sus actividades, estuvo hoy en el gabinete de seguridad", dijo el mandatario durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.



Aseguró que le da gustó que López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en México, ya sanó: "es lo más importante que está ya bien de salud".



Indicó que las polémicas en las que se ha visto envuelto López-Gatell, quien salió de vacaciones en plena pandemia y fue visto caminando en un parque, en ocasiones sin cubrebocas, pese seguir positivo por el Sars-CoV-2 "tienen que ver con la política".



Defendió que López-Gatell ha estado dando la cara y no cree que en ningún país del mundo se ha informado más de manera "sistemática, permanente, sobre la pandemia".



Señaló que el funcionario ha estado expuesto porque tiene que informar sobre la pandemia en México "y a algunos no les gusta y lo cuestionan, lo atacan".



Indicó que lo que ahora importa es que se sigan aplicando vacunas "esa es la prioridad, conseguir vacunas para vacunar lo más pronto posible".



Dijo que se tiene que aprovechar que hay una baja tras la segunda ola de contagios en México "para vacunar para que, si se viene una tercera, ya nos agarre protegidos", mencionó.



Recordó que el objetivo es que se tenga vacunados a todos los adultos mayores en abril.



Dijo que también se buscará que se vacune a los maestros, pues es necesario volver a las clases y se pretende que se termine esa vacunación antes de que inicie el próximo ciclo escolar.



Reiteró que lo más importante es que no se detenga la vacunación, pues no se puede descartar un tercer pico de contagios ya que hay rebrotes en Europa.



Afirmó que hasta ahora está resultando el Plan de Vacunación "porque nos están llegando vacunas" y dijo que hoy tendrá una reunión para saber si se logran dos envíos muy importantes y que con eso "ya podría decir que se cumple el compromiso" de vacunar a todos los adultos mayores de 60 años a más tardar a finales de abril.



Hasta ahora, en México se han aplicado 4 339 926 dosis de vacuna contra el covid-19, de ese total 609 881 trabajadores sanitarios y personal educativo han recibido las dos dosis necesarias del esquema de vacunación para lograr la inmunidad.



Además, 2 883 813 personas adultas mayores de 60 años han recibido una primera dosis. México acumula más de 2,1 millones de contagios y se acerca a las 195 000 muertes por coronavirus.