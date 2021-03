López Obrador asegura que se resistió a la provocación en las marchas de las mujeres

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, expresó este martes 9 de marzo del 2021 que su Gobierno resistió a las "provocaciones" y no "cayó en la trampa de la violencia" en la marcha del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que dejó 81 heridas en la capital del país.

"Aprovecho para decir que afortunadamente se puso evadir el acoso, que no se cayó en la trampa de la violencia el día de ayer (8 de marzo) y que se resistió frente a la provocación", afirmó el mandatario en su rueda de prensa matutina en Palacio Nacional.



Las declaraciones de López Obrador ocurren un día después de la marcha en Ciudad de México del Día de la Mujer, que convocó a cerca de 20 000 personas y tuvo la vigilancia de unas 1 700 mujeres policías, según las autoridades locales.



El punto álgido de la protesta ocurrió en el Zócalo, donde un grupo de mujeres derribó parte de la inédita valla metálica que el Gobierno colocó para proteger el Palacio Nacional, donde vive y trabaja el presidente.



En la marcha la policía arrojó gas de extintores sobre las mujeres que intentaban derribar la cerca, que el Gobierno había presumido días antes como un "muro de la paz".



"Celebro que haya ayudado el muro porque fue evidente que querían vandalizar el Palacio Nacional. Si no se pone el muro, se hubiese puesto en riesgo a mucha gente", manifestó el mandatario este martes.

La marcha en Ciudad de México por el Día de la Mujer convocó a cerca de 20 000 personas y tuvo la vigilancia de unas 1 700 mujeres policías. Foto: EFE

En la protesta también hubo reportes de 60 policías que encapsularon a dos mujeres y agentes de Ciudad de México que intentaron detener a cuatro fotoperiodistas.



A pesar de estos hechos, el presidente insistió en que su Gobierno no hay represión.



"Esto yo creo que muestra con claridad que somos distintos, que no somos represores, que se garantizan las libertades, se evita la confrontación, se evita la violencia y vamos a seguir adelante con el proceso de transformación del país", afirmó.



El mandatario denunció que hubo manifestantes con sopletes y martillos, por lo que hubo mujeres policías quemadas.



La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Ciudad de México estima que de las 81 heridas, 62 eran policías.



"Quiero agradecer a los encargados de la seguridad de la ciudad, de manera especial a las mujeres policías que resistieron estoicamente agresiones y que no cayeron en la provocación, que puedo decir que fueron agredidas y no se agredió a manifestantes”, mencionó.



El principal reclamo de las mexicanas es el asesinato de más de 10 mujeres al día.



Asimismo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) registró 16 545 delitos de violación en 2020 y un histórico de más de 260 000 llamadas de emergencia relacionadas con violencia contra la mujer.



López Obrador ha recibido críticas por desdeñar el movimiento feminista y por respaldar la candidatura al Gobierno de Guerrero del senador Félix Salgado Macedonio, aliado del presidente acusado de abusar de al menos cinco mujeres.



"Esto es nuevo, estas protestas en contra del Gobierno, con la bandera del feminismo, cuando en realidad todo esto está impulsado por el conservadurismo que está sintiendo afectados sus intereses y privilegios", reiteró el presidente.