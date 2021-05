López Obrador promete una investigación 'transparente' sobre el derrumbe en el metro de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha prometido que se realizará una investigación 'transparente' sobre el desplome de un tramo de la línea 12 del Metro de Ciudad de México, un viaducto que se ha venido abajo sobre una carretera justo cuando pasaba por encima un convoy.



El mandatario ha recalcado así que 'no se ocultará' información alguna y que se actuará "con responsabilidad en relación a la investigación" sobre el incidente, que se ha saldado por el momento con 23 muertos y 79 heridos.



Además, López Obrador ha confirmado que se facilitará información de forma diaria y ha expresado sus condolencias por las víctimas y heridos del derrumbe. "Por ahora nuestro abrazo fraterno y sincero a los familiares de las víctimas y todo nuestro apoyo a los heridos, a los que vamos a seguir atendiendo para salvarles la vida para que no tengamos más fallecimientos", ha manifestado.



El presidente ha señalado que se trata de una 'triste noticia' en una rueda de prensa junto a la alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheimbaum, y el ministro de Exteriores, Marcelo Ebrard, que fue edil de la capital mexicana cuando se construyó el tramo en cuestión.



El mandatario ha indicado que a las 23:00 se celebrará otra rueda de prensa para seguir informando sobre los avances en las investigaciones. "Va a informarse con más datos, con más detalles, y no se va a ocultar absolutamente nada, el pueblo de México tiene que conocer toda la verdad, no se les va a ocultar nada porque se tiene que actuar con responsabilidad, como siempre lo hemos hecho en el Gobierno", ha insistido.

Por otra parte, ha respaldado las acciones de Sheimbaum, que ha explicado que lo que ocurrió se debió "al vencimiento de una trabe en el momento en el que iba pasando un tren" y ha matizado que muchos fallecidos aún no han sido identificados.



"La investigación se hará sin miramientos de ninguna índole, buscando la verdad, qué fue realmente lo que sucedió", ha subrayado López Obrador, que ha afirmado que las pesquisas corren a cargo de la Fiscalía y expertos independientes a nivel internacional. "No podemos, como lo mencionó Claudia, caer en el terreno de la especulación y mucho menos el de culpar sin tener pruebas de los posibles responsables", ha dicho.



Ebrard, por su parte, ha asegurado que el Gobierno hará todo lo posible para determinar cuanto antes qué sucedió en la línea 12 de metro. "Primero hay que establecer qué ocurrió", ha defendido antes de hacer hincapié en que posteriormente habrá que "establecer responsabilidades y actuar en consecuencia, no importa quién sea el culpable".

En este sentido, ha dicho estar "a entera disposición de las autoridades en todo lo que sea necesario para esclarecer y establecer responsabilidades", y ha trasladado su pésame y respeto a las familias de los fallecidos.