López Obrador garantiza justicia en masacre de familia mormona en México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este domingo 12 de enero del 2020 que se llegará a la verdad y que se castigarán a los responsables del asesinato de nueve miembros de la comunidad mormona en noviembre pasado en el noroccidental estado de Sonora.

"Desde luego lo primero la justicia, lo primero, que se castigue a los responsables, que no haya impunidad", dijo López Obrador en un diálogo con la comunidad de la región de la sierra alta de Sonora en donde radican las familias de las víctimas de la masacre del 4 de noviembre en Bavispe.



Sicarios del narcotráfico dispararon en la zona de Bavispe contra varios vehículos donde se trasladaban miembros de la comunidad mormona con un saldo de tres mujeres y nueve menores muertos, además de vario más heridos.



Ante cientos de pobladores, incluidos miembros de las familias mormonas de las víctimas, López Obrador dijo que este caso será "un ejemplo de que el que comete un delito es castigado" para después garantizar que en los próximos meses volverá a la región.



"Se está avanzando y va a haber justicia", sostuvo el presidente sobre la investigación del asesinato de tres mujeres y seis niños, además de otros menores heridos, de la comunidad mormona que tienen doble nacionalidad mexicana y estadounidense.



López Obrador se comprometió a que habrá justicia no solo porque este caso afectó a familias mexicanas y estadoundienses o porque se dio aquí en la frontera sino porque "es una convicción nuestra hacer valer la justicia en todos lados", apostilló.

El presidente de México reveló la posibilidad de que en el lugar donde ocurrió la masacre se pueda colocarse un monumento en reconocimiento de la memoria de las víctimas - tres mujeres y seis niños- además de que resultaron varios menores heridos.



Además del monumento, el presidente mexicano ofreció que se hará un reconocimiento especial a las personas que desde el primer momento y pese al peligro decidieron ir al rescate de las víctimas, para que exaltemos la verdadera solidaridad.



Anunció que se presentará un plan de desarrollo para esta región del estado de Sonora que incluye los caminos, que actualmente en su mayoría son de tierra.



López Obrador expresó su reconocimiento a las autoridades militares, de marina y de seguridad por haber actuado de manera rápida en el caso del asesinato de Bavispe porque ahora se tiene información que permitirá ayudar a resolver el caso.



El presidente mexicano afirmó este domino su convencimiento de que el gobierno que encabeza va a "serenar al país" con el nuevo paradigma de combate a la criminalidad y delincuencia que desarrolla su gobierno y que pasa primero que nada por atender las causas del delito.



"Tenemos que atender primero las causas, que no haya más desintegración en las familias, que se fortalezca la familia, que es la institución de seguridad social más importante del país", señaló el presidente mexicano.



Tras la masacre sus familiares pidieron que el Gobierno de Estados Unidos declare a los grupos de narcotráfico de México como "Organizaciones Terroristas Extranjeras", petición que agudizó las tensiones existentes entre Estados Unidos y México.



Esta designación de los cárteles como organizaciones terroristas busca aislarlos internacionalmente imponiendo a sus miembros restricciones migratorias para que no puedan ingresar al país, así como prohibiciones para que no accedan al sistema financiero estadounidense.