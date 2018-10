López Obrador sale al paso de críticas por su asistencia a una lujosa boda

LEA TAMBIÉN

El presidente electo de México, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, salió hoy (4 de octubre del 2018) al paso de las críticas vertidas contra él por haber asistido a la lujosa boda de su principal colaborador, César Yáñez, la cual fue un evento "privado" y no "una acción de gobierno", sostuvo.

"No me casé yo, yo fui invitado, asistí y cada quien es responsable de sus actos", expresó ante un grupo de periodistas López Obrador, quien asumirá la Presidencia el próximo 1 de diciembre.



Además, desmintió que se usaran recursos públicos para costear la ceremonia: "No fue una acción de gobierno, se trata de un evento social, privado, yo asistí. Desde luego que están cuestionando nuestros adversarios porque andan buscando cualquier error".



La revista ¡Hola! publicó fotografías de la pomposa boda de Yáñez, próximo encargado de atención ciudadana del Gobierno mexicano, celebrada el pasado fin de semana en Puebla con un operativo policial especial y a la que acudieron centenares de invitados, entre los que destacó el próximo presidente mexicano.



Partidos de la oposición y usuarios en redes sociales criticaron la asistencia de López Obrador, quien defiende que los líderes políticos deben mantener una vida austera.

Precisamente, el presidente electo pretende impulsar un ambicioso Plan de Austeridad Republicana que busca un mayor ahorro del gasto corriente de la administración pública para poder canalizar los recursos a programa sociales.

Entre sus propuestas está reducir a más de la mitad el sueldo del presidente, vender el avión presidencial o eliminar privilegios de políticos.