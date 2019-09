López Obrador evalúa una consulta para legalizar drogas medicinales en México

LEA TAMBIÉN

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este viernes, 20 de septiembre del 2019, que no descarta la posibilidad de llevar a cabo una consulta sobre la legalización de algunas drogas, sobre todo aquellas con usos medicinales como la marihuana.

"No descarto la posibilidad de convocar a una consulta, una reflexión colectiva sobre el tema de la legalización de algunas drogas y sobre todo lo que tiene que ver con las drogas curativas o para atención médica", esgrimió el mandatario en su conferencia diaria que este día se celebró en la ciudad de Mérida, capital del suroriental estado de Yucatán.



"No descarto eso, solo que ahora estamos aplicándonos en otros asuntos relacionados con garantizar la seguridad, pero no dejo de considerar que esto también es parte de la cadena para garantizar la paz y la tranquilidad en México", añadió.



Explicó que son varios los factores que inciden en la compra, venta y distribución de drogas que ocurre en México y que se deben tomar en cuenta.



En este sentido, recordó que el Ejecutivo ya lanzó una campaña de orientación dirigida a los jóvenes para que no consuman drogas.



"Actualmente hay drogas que son como veneno, como el cristal. Drogas hechas con raticidas que les quitan la vida a los jóvenes en poco tiempo y esto se tiene que informar", apuntó.



El mandatario dijo que se "revisará la posibilidad de legalizar el consumo de algunas drogas no viéndolo desde el punto de vista policial o penal sino médico. Que se trate la adicción, que se vea como una enfermedad y que se pueda de esta manera ir avanzando".



López Obrador dijo que intentará "abrir el debate sobre la posible legalización de sustancias prohibidas, que podamos tratarlo libremente con el apoyo de medios de comunicación mediante mesas", apuntó.



"Hay quienes no quieren que se legalice o se permita el uso de drogas ni siquiera para propósitos medicinales y también hay quienes plantean que debe permitirse para esos propósitos y que además el problema de la violencia se origina por la prohibición, es un abanico de puntos de vista y luego tomaremos una decisión", finalizó.



El Gobierno de López Obrador ha afirmado en varias ocasiones que evaluará la legalización del cannabis, contemplando su siembra y comercialización para fines terapéuticos, farmacéuticos y lúdicos.



El debate sobre la regulación de la planta en México ha crecido en el último lustro.



De hecho, en octubre de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció jurisprudencia para el consumo recreativo de marihuana al dictaminar, por quinta ocasión, la inconstitucionalidad de la prohibición absoluta al uso lúdico de la planta.

Además, desde enero de 2016 se importan a México productos que contienen cannabidiol mediante el permiso otorgado por la autoridad regulatoria sanitaria a pacientes que necesitan este producto y sin necesidad de un mandato judicial.